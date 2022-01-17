شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحافظي على رشاقتك بعد الحمل والولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الحمل والولادة تعانى السيدات من زيادة فى وزن الجسم وظهور الترهلات والخطوط البيضاء، حيث ينتج جسمك هرمونات تساعد في جعل المفاصل والأربطة والأوتار وألياف العضلات أكثر ليونة، كما تتوسع الأوعية الدموية وتزيد كمية الدم التي تضخ من خلالها بنسبة تصل إلى 50٪.

وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 بعض نصائح للأمهات لاستعادة الرشاقة بعد الحمل والولادة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

متى يمكنني ممارسة الرياضة بأمان مرة أخرى؟

إذا كان لديك حمل صحي وولادة طبيعية ، فقد تكون الإجابة أسرع مما كنت تعتقد يمكنك البدء في ممارسة الرياضة في غضون أيام قليلة من الولادة إذا كنتِ تشعرين بالاستعداد ، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.

يعد المشي بداية رائعة للعديد من النساء، و يمكن أن يكون ذلك نزهة لمدة 10 دقائق حول المبنى، وبحلول ستة أسابيع بعد الولادة ، يعد الحصول على 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع هدفًا جيدًا ، تمامًا مثل جميع البالغين.

ما هي أفضل التمارين للقيام بها؟

سواء كان هدفك هو التمتع بصحة جيدة وفقدان الوزن أو العودة إلى روتين التمرين الشاق الذي كنت تقوم به قبل الحمل ، فإن تمارين قاع الحوض هي المحطة الأولى.

ويمكنك البدء بتمارين كيجل لشد عضلات قاع الحوض وإرخاءها بمجرد شعورك بأنك قادرة على ذلك اضغطى ببساطة كما لو كنتِ تحاولين إيقاف تدفق البول، والتفكير في سحب قاع حوضك للأعلى، وذلك لمدة ثلاث إلى خمس ثوان ثم استرخ.

بمجرد الانتهاء من تمرين كيجل ، حاولي إضافة التنفس من البطن، تنفسي بعمق، واتركي بطنك تتوسع وقاع حوضك يسترخي ثم قومي بالزفير، واسحبي البطن للداخل وقاع حوضك لأعلى، هذه التمارين مثالية للأسابيع الأولى بعد الولادة حيث يمكن القيام بها في أي وقت وفي أي مكان حتى أثناء حمل طفلك أو إرضاعه.