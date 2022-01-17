شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للحفاظ على صحة البشرة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الذي تتبعه أو عاداتك الغذائية هى من تحدد صحة بشرتك، ويمكن أن تحدد الاختيارات الغذائية التي نتخذها عمر الجلد الفعلي ويمكن أن تجعلك تبدو أكبر سناً من العمر الفعلي، حيث تترك اختيارات الطعام الصحي قدرًا كبيرًا من التأثير على أجسامنا بالكامل مع تعزيز نظام المناعة لدينا، وعندما تستهلك طعامًا صحيًا، فإنه يحسن البشرة عن طريق تجديدها مما يترك تأثيرًا متوهجًا عليها.

هناك بعض الأطعمة صحية للغاية بحيث يمكن وضعها على الجلد مباشرة لتحسين صحة البشرة، والحد من التجاعيد إلى تنعيم الجلد وتقوية الأظافر، يمكن لخيارات الطعام التي نتخذها أن تفعل كل شيء، وخلال فصل الشتاء، ربما لاحظت أن الجلد يصبح شاحبًا وجافًا أيًا كان المرطب الذي تستخدمه، وفيما يلي قائمة بالأطعمة الفائقة التي لا بد منها في الشتاء، لأنها تحمي بشرتنا من جميع أنواع مشاكل الطقس البارد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الماء

هذا هو أحد أهم العناصر في نظامنا الغذائي اليومي، يمنح الماء الجسم والبشرة دفعة الترطيب التي يحتاجها، واستهلاك الكثير من الماء يجعل البشرة ناعمة ونضرة، إذا حدث العكس، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف وانسداد المسام والتجاعيد والعيوب، علاوة على ذلك، فإن شرب كمية أقل من الماء يجعلك مصابًا بالجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى التعب ويجعلك تبدو أكبر سنًا.

الأحماض الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الجوز وبذور الكتان والأسماك مثل السلمون والماكريل، في الحفاظ على تغذية الجلد، حيث تعمل هذه الدهون المتعددة غير المشبعة على تسريع إنتاج حاجز الزيت الطبيعي للبشرة، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على رطوبة بشرتك، بل إنه يجعلها أكثر شبابًا.

الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين والليكوبين اللذان يحميان البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وعلى الرغم من أن الشمس ليست ساطعة للغاية في الشتاء، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال موجودة في كل مكان حولنا، ويحتوي الجزر أيضًا على فيتامين أ والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تحافظ على الجلد من الجفاف وتعمل على تناغم لون البشرة.

الحمضيات

الشتاء هو الوقت الذي تتوافر فيه ثمار الحمضيات الطازجة والمنعشة مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون بكثرة، يمكن أن تكون هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي أطعمة شتوية ممتازة، حيث يمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز المناعة، كما يمكن أن يساعد محتوى الماء فى هذه الفواكه في الحفاظ على ترطيب الجسم، ويمكن أن تساعد الألياف في تحسين الهضم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مليئة بالألياف التي تحافظ على المعدة ممتلئة لفترة أطول، إن المستويات العالية من بيتا كاروتين الموجودة في البطاطا الحلوة لا تغذي البشرة فحسب، بل تجعلها تتوهج من الداخل أيضًا، فهي ضرورية لتعزيز المناعة والمساعدة في حماية الجسم من الأمراض.

يتطلب التغيير في الطقس تغيير النظام الغذائي، وخلال فصل الشتاء، يصبح جفاف الجلد وتساقط الشعر مصدر قلق أيضًا، وقد يساعد إثراء نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالمغذيات في التعامل مع كل هذه المشاكل ويتيح لك التمتع بمناعة وبشرة جيدة بشكل عام.