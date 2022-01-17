شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدةرئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الطبية

بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

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فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين. تجديد حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى الحضرى وآخرين في الشيخ زايد جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر، حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وآخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيوتشر يهزم بيراميدز 2 / 1 ويتصدر المجموعة الأولى بكأس الرابطة.. فيديو