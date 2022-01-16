شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: كمامة N95 أفضل حماية ضد متغير أوميكرون والقماش الأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أن كمامةN95" " توفر أعلى مستوى من الحماية ضد متغيرات كورونا الجديدة مثل: متغير أوميكرون، فى حين أن الكمامة القماش المنسوجة أقل حماية وتوصي بارتداء قناع يناسبك جيدًا وأنك سترتديه باستمرار للوقاية من كورونا.

ويمكن أن توفر الكمامات مستويات مختلفة من الحماية حسب النوع وكيفية استخدامها وهى أداة مهمة للصحة العامة لمنع انتشار الفيروس

الفرق بين كمامة N95 والكمامة التقليدية

يمكن أن توفر الكمامة مستويات مختلفة من الحماية حسب النوع وكيفية استخدامها، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض(CDC) ، فإن أجهزة التنفس بما في ذلك N95 توفر أعلى مستوى من الحماية وتوفر منتجات القماش المنسوجة أقل حماية.

مقارنةً بالمنتجات المنسوجة بدقة ذات طبقات، توفر الأقنعة الجراحية التي تستخدم لمرة واحدة والمناسبة جيدًا حماية أكبر.

بغض النظر عن المنتج الذي تختاره، يجب أن يكون مناسبًا جيدًا ومريحًا بما يكفي للارتداء بحيث يمكنك الاحتفاظ به عند الحاجة.

وكتبت مراكز السيطرة على الأمراض: "سيكون القناع N95 أقل فاعلية إذا كان غير مناسبا لوجهك وواسعاً أو إذا ارتديته بشكل غير صحيح أو خلعته بشكل متكرر"

متى يجب أن تفكر في استخدام قناع N95؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتفكير في استخدام قناع N95 في حالات معينة عالية الخطورة، أو من قبل بعض الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد. وتشمل هذه:

عند رعاية مرضى كورونا .

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ، وكبار السن ، والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الأساسية .

الأشخاص الذين تتطلب وظيفتهم التفاعل مع أعداد كبيرة من الجمهور على سبيل المثال، سائقي الحافلات وعمال محل بقالة .

أثناء السفر بالطائرات أو الحافلات أو القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام .

عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنًا أو عندما تكون في أماكن عامة مزدحمة داخلية أو خارجية .

إذا لم تكن مطلعًا على لقاحات كورونا.

أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار القناع

عند اختيار القناع، من المهم النظر إلى مدى ملاءمته، لأن الفجوات به يمكن أن تسمح للهواء الذي يحتوي على قطرات من الجهاز التنفسي بالتسرب داخل وخارج حواف القناع ، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

لذلك، عند شراء الأقنعة، يجب التحقق من وجود فجوات عن طريق وضع يديك حول الحواف الخارجية للقناع، والتأكد من عدم تدفق الهواء من المنطقة القريبة من عينيك أو من جوانب القناع.

إذا كان القناع مناسبًا جيدًا، فستشعر بهواء دافئ يأتي من مقدمة القناع وقد تتمكن من رؤية القناع يتحرك للداخل والخارج مع كل نفس.

بالإضافة إلى ذلك أكد مركز السيطرة على الأمراض الناس أنه يجب التخلص من قناع N95 الذي يستخدم لمرة واحدة عندما تكون متسخة أو تالفة أو يصعب التنفس من خلالها.