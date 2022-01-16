أطعمة يسمح بتناولها قبل النوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت العديد من الدراسات على أن الشعور بالجوع يمنع العديد من الأشخاص من الخلود إلى النوم بشكل طبيعي، لكن لا يمكنك الإفراط في تناول الطعام في الليل أيضا.

وقال ميخائيل غينزبورغ، دكتور في العلوم الطبية وخبير التغذية، في مقابلة مع “راديو سبوتنيك”: “لا ينصح معظم خبراء الغذاء الصحي بالإفراط في تناول الطعام في المساء أو تناول الطعام الثقيل على العشاء، فالمعدة ليس لديها وقت للهضم قبل ذهاب الشخص إلى الفراش”، لكنه حذّر من أن الذهاب إلى الفراش جائعا فهي فكرة سيئة أيضا.

وأضاف: “لا يمكنك أن تخدع معدتك. لا يستطيع الإنسان النوم جائعا. أو بالأحرى، يمكن، لكنها صعبة للغاية وغير سارة. والأهم من ذلك، فإنه يمكنك الاستيقاظ في منتصف الليل مع زيادة الشعور بالجوع. ومع ذلك، عندما يحاول الشخص عدم تناول الطعام بعد السادسة مساء، في الصباح يستيقظ جائعا بشكل رهيب ويبدأ في تناول وجبة دسمة. هذا السلوك لا يفعل الكثير لتغيير حياته للأفضل. في إحدى الحالات، يفرط في تناول الطعام في المساء، في الحالة الأخرى – في الصباح. لا فرق إلا أنه عندما يفرط الإنسان في الأكل في الصباح ينخفض ​​مزاجه النشط وتحدث البرمجة على الكسل”.

كما تطرق اختصاصي التغذية الروسي إلى الأطعمة التي يمكنك تناولها قبل النوم دون الإضرار بالصحة، قائلا: ” قبل الذهاب إلى الفراش، يجب أن تكون ممتلئا، ولكن السؤال هو ما الذي يمكنك الحصول عليه بشكل كافٍ حتى لا يكون هناك أي ضرر أو الإفراط في الأكل. لا تشرب الماء في الليل وتعتقد أن كل شيء على ما يرام. لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، قد يكون من المناسب استخدام الموسلي أو الحبوب الخالية من السكر ويجب تناولها مع مشروبات اللبن الزبادي، على سبيل المثال. هذا خيار جيد جدا لتناول وجبة خفيفة قبل النوم”.