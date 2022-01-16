شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على نقص فيتامين "د" قد تظهر في القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين "د" مادة مغذية قابلة للذوبان فى الماء ويطلق عليه اسم "فيتامين أشعة الشمس" لأنه يمكن إنتاجه في الجلد من خلال تأثير أشعة الشمس، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى سلسلة من المضاعفات إذا تركت دون علاج، وتشمل الأعراض التغيرات المزاجية ونزلات البرد المتكررة وفقدان الشهية، ووجد العلماء أنه قد تظهر علامة واحدة على انخفاض مستوى فيتامين د في الكاحلين والقدمين من حين لآخر، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

يمكن أن يكون للنقص المطول عواقب صحية وخيمة، لذلك لا ينبغي تجاهل العلامات التحذيرية.

تشمل الأعراض عمومًا التعب والاكتئاب وضعف العضلات، لكن حقائق صحة القدم تسرد آلام القدم كأعراض إضافية.

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ضروري لعظام قوية يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى هشاشة العظام وزيادة خطر السقوط والكسور وآلام العظام والعضلات.

وفي القدم والكاحل، يمكن ملاحظة كسر إجهاد في عظام مشط القدم والكاحل في أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين (د) ، بالإضافة إلى آلام القدم العامة.

وأظهرت البيانات المنشورة في المجلات الطبية أن المكملات الغذائية تبطئ من فقدان العظام وتقلل من الكسور، خاصة عند تناولها مع الكالسيوم.

كيفية تجنب نقص فيتامين "د"

يحتاج الأطفال من سن سنة واحدة والبالغين إلى 10 ميكروجرام من فيتامين "د" يوميًا وهذا يشمل النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.

الأشخاص الذين يستبعدون الحليب والبيض والأسماك من نظامهم الغذائي، أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د.

قليل من الأطعمة غنية بشكل طبيعي بفيتامين د، لكن أفضل المصادر تشمل لحم الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك.

ويمكن العثور على كميات أقل في صفار البيض والجبن وكبد البقرعلاوة على ذلك ، تحتوي بعض أنواع عيش الغراب على كمية عالية من فيتامين D2 بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

تشمل الحالات الأخرى التي قد تتداخل مع مستويات فيتامين (د) مرض التهاب الأمعاء أو الحالات الأخرى التي تعيق هضم الدهون.