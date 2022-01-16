شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختلف أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الرجال والنساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) اختلافًا طفيفًا عند الذكور والإناث، ووفقاً لجريدة "دايلي إكسبريس" يعاني حوالي 3 إلى 5 % من الأطفال و2% من البالغين من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لذلك فهو ليس شائعًا جدًا ويكون الاضطراب أكثر شيوعًا عند الذكور أكثر من الإناث وغالبًا ما لا يتم تشخيصه في كلا الجنسين، في هذا التقرير نتعرف على كيف تختلف أعراض اضطراب الانتباه بين الرجال والنساء.

قال أحد الباحثين البارزين في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين وأستاذ الطب النفسي في جامعة نيويورك، لين أدلر، أن 75% على الأقل من البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يعرفون أنهم مصابون به.

ويتم تشخيص معظم المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في عمر ست سنوات، ولكن من غير الشائع تشخيصه لدى البالغين.

ويرتبط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بارتفاع معدلات الانتحار والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الشخصية واضطراب الوسواس القهري ، وقد يكون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو مفتاح العلاج لهذه الحالات أيضًا.

إن معرفة أنك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن يساعدك على التوقف عن الشعور بالذنب أو الإحراج الشديد بشأن المشكلات التي تواجهها.

لا يعد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مجرد صعوبة في الانتباه، فهناك مجموعة واسعة من الأعراض المصاحبة للحالة.

وتعتبر أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند البالغين أكثر دقة من أعراض الطفولة، لذلك ستحتاج إلى أن تكون أكثر يقظة إذا كنت تبحث عن تشخيص كشخص بالغ.

يصعب تحديد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الأبحاث في هذا المجال.

ومع ذلك ، يشير موقع هيئة الصحة البريطانية NHS على الويب إلى أن البالغين لا يمكن أن يصابوا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون ظهوره لأول مرة أثناء الطفولة.

ويمكن تقسيم أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط إلى نوعين من المشكلات السلوكية: عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

ويعاني الكثير من المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الأعراض في كلتا الفئتين، ولكن ليس دائمًا.

على سبيل المثال ، يعاني حوالي خمس الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مشاكل في التركيز والتركيز ولكن ليس مع فرط النشاط أو الاندفاع ، لذلك تختلف الأعراض من شخص لآخر.

ويميل فرط النشاط إلى الانخفاض لدى البالغين بينما يميل عدم الانتباه إلى البقاء مع تقدمك في السن.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين

-الإهمال وعدم الاهتمام بالتفاصيل

-بدء مهام جديدة باستمرار قبل الانتهاء من المهام القديمة

مهارات تنظيمية ضعيفة

-عدم القدرة على التركيز أو تحديد الأولويات

-استمرار فقدان الأشياء أو وضعها في غير محلها

-النسيان

-الأرق

-صعوبة التزام الصمت والتحدث خارج الدور

-ضبابية الردود ومقاطعة الآخرين في كثير من الأحيان

-تقلب المزاج وسرعة المزاج

-عدم القدرة على التعامل مع التوتر

-نفاذ الصبر الشديد

-المخاطرة في الأنشطة ، في كثير من الأحيان مع القليل من الاهتمام أو عدم مراعاة السلامة الشخصية أو سلامة الآخرين - على سبيل المثال ، القيادة بشكل خطير

كيف يختلف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الرجال والنساء؟

تقل احتمالية تشخيص النساء والفتيات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على الرغم من أن أعراضهن ​​متشابهة تمامًا.

وفقًا لمنظمة شهر التوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تميل النساء والفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى ارتفاع معدل الإصابة بالاكتئاب والقلق وانخفاض الثقة بالنفس وسلوكيات إيذاء النفس.

من ناحية أخرى ، من المرجح أن يظهر الأولاد والرجال سلوكيات مثل فرط النشاط والسلوك التخريبي.

وتذبذب مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء يمكن أن يؤثر على شدة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وظهورها.