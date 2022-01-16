احذروها.. منتجات مميتة للرجال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

قد تختلف الأنظمة الغذائية الصحية قليلاً بين الرجال والنساء، وذلك بسبب الاختلاف في التركيبة الجسمانية والبيولوجية.

كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر وبكميات كبيرة.

وقال مياسنيكوف خلال مقابلة على “قناة روسيا 1” إن “الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال”، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.

وأوضح الطبيب، قائلا: “اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا”.

وتابع الطبيب قائلا: “زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د”، مضيفا أن انخفاض مستويات “فيتامين د” يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم ، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.

أطعمة يجب على الرجال الحرص على تناولها

وفقا لموقع “أون هيلث” (Onhealth)، فإن بعض الأطعمة قد تلعب دورا صحيا هاما في النظام الغذائي للرجال خاصة مع مشاكل البروستاتا، ومشاكل الهزال وبناء العضلات.

– اللحوم الحمراء

– المحار

– الأسماك الدهنية

– الزنجبيل

-الكرز

– الزبادي والحليب

– الأفوكادو

-الطماطم

-خضروات متنوعة

– كوب من القهوة

يُنظر إلى القهوة الآن على أنها غذاء صحي، وبالتالي فإن شرب القهوة باعتدال يساعد في تقليل خطر الموت المبكر، وانخفاض مخاطر الإصابة بالنقرس وتليف الكبد والسكري.

لكن يجب الانتباه إلى ضرورة احتواء النظام الغذائي للرجال على هذه الأطعمة أيضا نظرا لأهميتها، مثل الرمان والتوت واللوز والفستق والموز والشيكولاتة الداكنة والكبد والبيض والفاصوليا.