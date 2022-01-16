شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بالبقع الداكنة على الجلد وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الأحيان نواجه أشخاصًا لديهم بقع داكنة على الذراعين والساعدين وأعلى الظهر والساقين، أحيانًا نعاني أنفسنا من هذه المشكلة الجلدية ولكن لا نوليها اهتمامًا كافيًا، لماذا توجد بقع داكنة على الجلد؟ بتعبير أدق ، ما الذي يؤدي إلى ظهور هذه البقع الداكنة على الجزء العلوي من الجلد، قال الدكتور جيشري شاراد ، طبيب الأمراض الجلدية ، إن حالة الجلد هذه تُعرف باسم الداء النشواني البقعي، سيظهر على الشخص المصاب بهذه الحالة بقع بلون الجلد الداكن بسبب تراكم بروتينات غير طبيعية تسمى الأميلويد، بحسب ما نشره موقع" doctor-ndtv".

الأسباب

يمكن أن يظهر الداء النشواني البقعي في أي شخص ولكنه أكثر شيوعًا عند الإناث، قال الدكتور شاراد، طبيب الأمراض الجلدية، إنه يمكن أن يكون ناتجًا عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة، والاحتكاك بسبب الدعك وحتى الخدش بشكل متكرر، يكون الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري أكثر عرضة للإصابة بالداء النشواني البقعي، ويمكن أيضًا أن يكون وراثيًا، ما يعني زيادة احتمالية حدوثه بناءً على التركيب الجيني للشخص.

الحلول

كما حدد طبيب الأمراض الجلدية أيضًا بعض الحلول لإدارة الداء النشواني البقعي، وأضاف أنه من الجيد دائمًا وضع واقي من الشمس حول المنطقة التي تظهر فيها هذه البقع، تجنبي استخدام لوفة / مقشر من النايلون حتى لا تزيد من تفاقمها، عندما تكون بالخارج ، ارتدِ ملابس بأكمام كاملة أيضًا، من الحكمة اختبار هرمونات الغدة الدرقية ومرض السكري لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون وراء مشكلة الجلد.

وأضاف أنه يمكن تطبيق الكريمات التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو الريتينول أو حمض الجليكوليك مفيدًا، بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اختيار قشور الساليسيليك ، لكن استشر طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك إذا استمرت الحالة.