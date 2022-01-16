شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو طعام الإفطار الوحيد الذي يجب التوقف عن تناوله لأنه يسبب دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بدء يومك بوجبة صحية من أهم الخطوات اليومية التي يمكنك القيام بها إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن من البيض إلى الفطائر إلى الشوفان، فهناك الكثير من خيارات الإفطار "الصحية"، بالإضافة إلى الخيارات غير الصحية المتخفية ، بحسب موقع she finds.

وأكد خبراء الصحة أن حبوب الكورن فليكس هو طعام الفطور الوحيد الذي يجب التوقف عن تناوله لأنه يسبب دهون البطن.

وأكد الخبراء إن نوع حبوب الافطار "الكورن فليكس" الذي تختاره هو الفرق بين صباح مليء بالطاقة والنشاط أو يجعلك تشعر بالركود وفقدان الطاقة في منتصف النهار.

وقال دكتور روبن بينز، خبير التغذية: "إذا كان الهدف هو فقدان الوزن، فإن تناول حبوب الإفطار السكرية على الإفطار فكرة سيئة".

وأضاف باينز: "الحبوب السكرية منخفضة بشكل عام في الألياف"، موضحًا أن الألياف مشبعة جدًا وتساعدنا على الشعور بالشبع ، مما يعزز فقدان الوزن لفترة أطول.

وتابع قائلا: "يمكن أن تؤدي الحبوب السكرية إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق".

وقالت أخصائية التغذية ليندسي ديسوتو إنه على الرغم من كل حبوب الإفطار سيئة"، إلا أن العديد من الأنواع الشعبية تمتلئ وتصنع من "الكربوهيدرات المكررة التي يمكن أن تؤدي إلى" تراكم الدهون الحشوية.

وأضافت "إنها تفتقر أيضًا إلى الألياف والبروتين، وهما مغذيان أساسيان ثبت أنهما يساعدان في التخلص من دهون البطن".