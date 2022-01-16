شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. تعرفى على طرق الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النساء أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض وسرطان الفم وسرطان القولون والمستقيم، تميل العديد من هذه السرطانات، إلى جانب زيادة الوزن والسمنة ومحدودية النشاط البدني، إلى زيادة المخاطر بشكل كبير، ولكن هناك بعض التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من السرطان لدى النساء وفقًا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

سرطان الثدي

أشارت الدراسات إلى أن النساء، اللائي يمارسن الرياضة بانتظام ويحافظن على وزن صحي، لا يدخنون لديهن مخاطر أقل للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالآخرين، يمكن دعم الاكتشاف المبكر للسرطان بشكل كبير من خلال الفحص الذاتي للجسم بحثًا عن الكتل والنمو الذي يليه يجب أن يكون التصوير الشعاعي للثدي قادرًا على تحديد المشكلة مبكرًا.

سرطان عنق الرحم

يُعتقد أنه ناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، يشمل الحد من فرص هذا السرطان اتخاذ تدابير جنسية آمنة، وعدم التدخين، وفحص عنق الرحم بانتظام ، والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا تم اكتشاف سرطان عنق الرحم في مرحلة ما قبل السرطان ، فمن الممكن منعه من أن يصبح سرطانيًا في نهاية المطاف.

سرطان المبيض

في حين أن السبب الدقيق لذلك غير معروف، إلا أن تاريخ السرطان يلعب دورًا مهمًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوزن وتناول حبوب منع الحمل بشكل مستمر لأكثر من عام يزيد أيضًا من المخاطر، إذا لم تتم مراقبتها بانتظام، يتم تحديدها في مرحلة متأخرة مما يؤدي إلى الحد الأدنى من التدخلات، يمكن أن تكون العلامات التحذيرية غير المحددة هي انتفاخ البطن وكثرة التبول وآلام في البطن وفقدان الوزن والغثيان.

من الضروري أن تراقب النساء أعراض السرطان الشائع عند النساء،و تلعب الفحوصات المبكرة دورًا حيويًا في العلاج في الوقت المناسب وتزيد من فرص البقاء على قيد الحياة.