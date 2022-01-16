شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب تلف الشعر فى الشتاء؟..اتبع هذه النصائح للحفاظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء الشتاء وتأتي معه الأيام الصعبة التي تؤثر على الشعر وغالبًا ما يجف ويفقد لمعانه بسبب الرياح الشتوية وانخفاض درجة الحرارة، ويؤدي انخفاض الرطوبة في الهواء إلى جفاف الشعر ما يؤدي إلى تكسره.

ووفقًا لتقرير موقع "OnlyMyHealth" هناك العديد من العوامل وراء تلف الشعر خلال فصل الشتاء، يمكنك استخدام مختلف المكونات الطبيعية لتحضير أقنعة الشعر في المنزل، لن يساعد فقط في محاربة مشاكل العناية بالشعر في فصل الشتاء، بل يساعد أيضًا في تحسين جودته الطبيعية من حيث اللمعان والتكسر وما إلى ذلك.

أسباب تلف الشعر في الشتاء

العوامل وراء تلف الشعر وقشرة الرأس في فصل الشتاء هي:

1. قلة إفراز الدهن

يحافظ نظام آلية الحرارة في أجسامنا باستمرار على درجة الحرارة المثلى لعمل إنزيمات الجسم، وبالتالي فإن الطقس البارد في الخارج يحد من تدفق الدم تحت الجلد إلى الجلد لتقليل هروب الحرارة، وبالتالي يتأثر إنتاج الزهم من الغدد الدهنية لدينا بسبب انخفاض هروب الحرارة ويؤدي إلى الجفاف وخلق قشرة الرأس.

2. طبقة البشرة

أحيانًا يؤدي الجفاف في الشعر خلال فصل الشتاء إلى رفع طبقة بشرة الشعر وتحويل رطوبة الشعر للهروب إلى الهواء، هذه الطبقة الخارجية المرتفعة تجعل الشعر أكثر جفافًا مما يؤدي إلى تلفه.

3. أقل رطوبة في الهواء

يقل محتوى الرطوبة في الهواء في فصل الشتاء. وبالتالي ، فإن شعرنا يجف بسهولة ويؤدي انخفاض الرطوبة إلى تجعده مما يجعله باهتًا وجافًا وثابتًا.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر في الشتاء

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يجب اتباعها للحفاظ على شعر صحي وخالٍ من التلف في فصل الشتاء: