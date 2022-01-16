شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لتناول البيض.. منها بناء العضلات وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البيض جزءًا مهمًا من ثقافات الطعام في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونه مكونًا متعدد الاستخدامات، فإن البيض مفيد للغاية للصحة فهو غنى بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامينات أ، ب، د، هـ، ك، الكالسيوم، والزنك وغيرها، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين، ما يجعله إضافة غذائية صحية، وفى السطور القادمة سنوضح لك قائمة بفوائد إضافة البيض إلى قائمتك اليومية، وفقًا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

البيض هو ما يسميه علماء الصحة غذاءً مثاليًا لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة المثلى، يمكن أن يوفر البيض عددًا من الفوائد الصحية، على النحو التالي:

يساعد البيض في بناء عضلات قوية، بسبب البروتين الموجود في البيض فهو يساعد في الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها ، بما في ذلك العضلات، كما أن البيض يعزز أيضًا صحة الدماغ، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية للمخ والجهاز العصبي ليعمل بشكل فعال.

يساعد البيض في تعزيز إنتاج الطاقة فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة.

يساعد البيض في بناء جهاز مناعة صحي فهو يحتوى على فيتامين أ وفيتامين ب 12 والسيلينيوم الموجود في البيض عناصر أساسية للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يلعب الكولين الموجود في البيض دورًا مهمًا في تكسير الحمض الأميني الهوموسيستين ، والذي قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

يساعد البيض أيضًا في الحمل الصحي، حيث يحتوى على حمض الفوليك ، الذي قد يساعد في منع الإعاقات الخلقية ، مثل السنسنة المشقوقة.

يلعب البيض أيضًا دورًا مهمًا في صحة العين، حيث يساعد اللوتين والزياكسانثين الموجودان في البيض على منع التنكس البقعي ، وهو السبب الرئيسي للعمى المرتبط بالعمر، كما أن الفيتامينات الأخرى الموجودة في البيض تعزز الرؤية الجيدة.

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو مجرد محاولة الحفاظ على وزنك ، فإن البيض هو أفضل صديق لك، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في البيض الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول، يمكن أن يقلل هذا من الرغبة في تناول وجبة خفيفة ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.

يلعب البيض أيضًا دورًا حيويًا في صحة الجلد ، فقد تساعد بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيض على تعزيز صحة الجلد ومنع انهيار أنسجة الجسم.