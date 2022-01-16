شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة في رف مطبخك تساعد في التخلص من المخاط الزائد بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البلغم نوع من المخاط ينتج في الرئتين والجهاز التنفسي السفلي، يكون أكثر وضوحًا عندما يكون الشخص مريضًا أو يعاني من حالة صحية طويلة الأمد، يتكون المخاط في بعض أجزاء الجسم حتى عندما يكون الشخص على ما يرام، يحمي هذه المناطق من الجفاف ويساعد الجسم على الدفاع ضد الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات، بعض المخاط مطلوب لصحة الجسم ، ولكن يمكن أن يحدث الكثير منه بسبب الالتهابات مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا ، وتهيج الأنف والحلق أو الرئتين ، والحساسية ، ومرض الجزر المعدي المريئي ، والتدخين أو أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والرئة السرطان والتليف الكيسي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

تتضمن بعض الطرق الفعالة للسيطرة على المخاط الحفاظ على رطوبة الهواء من حولك ، وشرب الكثير من السوائل ، وعدم قمع السعال ، وبصق البلغم الزائد ، وغرغرة المياه المالحة ، وتناول الأدوية المناسبة على سبيل المثال لا الحصر.

ومع ذلك ، فإن بعض العلاجات المنزلية للتخلص من البلغم الزائد يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث الراحة وتيسير عملية التنفس للمريض ، هناك أطعمة يمكن أن تساعد في التخلص من المخاط الزائد.

6 أطعمة للقضاء على المخاط الزائد1. الزنجبيل

تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للفيروسات والبكتيريا في تخفيف الاحتقان في الصدر عن طريق تجفيف المخاط الزائد وتحفيز إزالة تراكمه، يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل عدة مرات في اليوم في التخلص من المخاط الزائد.





2. فلفل حريف

يمكن القضاء على السعال المفرط والمخاط بمساعدة الفلفل الحار، الكابسيسين مركب موجود في فلفل حريف يساعد في ترقق المخاط.

3. الثوم

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في الثوم في مكافحة الالتهابات الفيروسية والفطرية والبكتيرية التي تسبب إنتاج الغدد التنفسية المزيد من البلغم، يمكن أن يساعد تضمين المزيد من الثوم في نظامك الغذائي في التخلص من البلغم الزائد من الجسم.

4. الأناناس

الأناناس فاكهة يمكن أن تساعد في التخلص من المخاط، يحتوي عصير الأناناس على مزيج من الإنزيمات تسمى البروميلين، له خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في مشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بالربو والحساسية، يحتوي عصير الأناناس أيضًا على خصائص حال للبلغم والتي يمكن أن تساعد في طرد المخاط وتفتيته.





5. البصل

بصلة في التعامل مع البرد والسعال والحمى وانخفاض المناعة والتهاب الحلق، يمكن أن يساعد أيضًا في القضاء على السعال الزائد، كل ما عليك فعله هو نقع البصل المبشور في الماء لمدة 6 إلى 8 ساعات، يمكن أن يساعد شرب 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من هذا الماء يوميًا في تحسين الصحة والتخلص من السعال الزائد.

6. الحبهان

يؤخذ الهيل عادة بعد الوجبات للمساعدة على الهضم والامتصاص، يساعد على هضم الطعام بسهولة عن طريق حماية الأغشية المخاطية، يسيل المخاط في الأطعمة الثقيلة التي يصعب هضمها وتشكل المزيد من المخاط في الجسم.