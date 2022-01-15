شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة وصحة اللثة.. دراسة توضح العلاقة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث طب الأسنان بعنوان "تجمعات الخلايا البدائية الحديثة في أمراض اللثة المرتبطة بالسمنة"، يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض اللثة، هذا نتيجة للتطور المتزايد لخلايا MDSC أو الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع الشوكي.

أفاد مركز أخبار جامعة بوفالو، قال كيوهوان كواك، دكتوراه، وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا الفم بجامعة بافالو ومؤلف الدراسة وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز": "يروج هذا البحث لمفهوم أن توسع MDSC أثناء السمنة لتصبح ناقضات العظم أثناء التهاب اللثة مرتبط لزيادة تدمير العظام السنخية مجتمعة، تدعم هذه البيانات الرأي القائل بأن السمنة تزيد من خطر فقدان العظام اللثوي".

نصائح لإدارة السمنة

إليك كيفية مراقبة السمنة:

قلل من تناول المشروبات والأطعمة السكرية لأنها يمكن أن تزيد من زيادة الوزن.

استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والألياف والبروتين لتجنب خطر الإفراط في الأكل وآلام الجوع غير المرغوب فيها.

قلل من استهلاكك للكحول لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تجنب تناول الأطعمة المصنعة والأطعمة المقلية واللحوم الحمراء لأنها يمكن أن تحتوي على كمية زائدة من السكر والملح والدهون والإضافات الأخرى.

حافظ على نشاط بدني ومارس التدريبات لضمان وزن وجسم صحيين. يوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

نصائح للعناية بصحة الفم

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحة الفم:

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم ولا تنسى أن تغسل أسنانك بالخيط كل يوم لتجنّب مخاطر تعلق الطعام بأسنانك وتسوسها

تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة فور تناول الوجبة لأن التفاعل الحمضي يمكن أن يسبب تآكل المينا.

تجنب الإفراط في تناول المواد السكرية لأنها قد تجعل الأسنان معرضة لخطر التسوس.

تحميل نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل السبانخ والبروكلي واللفت والحليب، إلخ.

البقاء على اطلاع على موعد مع طبيب الأسنان لا يقل أهمية عن المواعيد الأخرى، تأكد من فحص أسنانك كل شهر.