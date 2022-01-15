شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أوميكرون.. أحدث "5 علامات" للإصابة بالفيروس شديد العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت أحدث البيانات التي قدمتها دراسة Covid Symptom البريطانية، بقيادة البروفيسور تيم سبيكتور ، "أهم خمس" علامات لعلامات Omicron.

يتناقض العلماء مع المعرفة من المساهمين البريطانيين الذين أبلغوا عن حالات متفائلة في تطبيق ZOE Covid Study في أكتوبر وديسمبر، ففى أكتوبر ، كانت دلتا هي الضغط المهيمن في المملكة المتحدة بينما كان Omicron هو الأكثر هيمنة بحلول ديسمبر.

ووفقا لتقرير موقع " أكسبريس"، بقيت العلامات الأكثر انتشارًا هي نفسها ، والتي كانت:

سيلان الأنف

صداع الراس

التعب (الحساس أو الشديد)

العطس

إلتهاب الحلق .

اكتشف البحث "أنه لا يوجد فرق واضح في ملف أعراض دلتا وأوميكرون"، فقط 50٪ من الأشخاص المصابين تظهر عليهم العلامات "الكلاسيكية" لكورونا ، وهي:

حمى

سعال

فقدان حاسة الشم أو الأسلوب .

"ومن المثير للاهتمام ، أننا رأينا أن فقدان حاسة الشم والذوق أصبح أقل شيوعًا، حيث كان من بين الأعراض العشرة الأولى في وقت سابق من عام 2021 وهو الآن يحتل المرتبة 17 ، مع واحد فقط من كل خمسة أشخاص يعاني منه."

في حين أن العديد من الأفراد قد يختبرون أوميكرون على أنه نزلة برد ، إلا أن المرض يمكن - ومع ذلك - يؤدي إلى الوفاة، ويمكن للناس أيضًا تجربة العلامات طويلة المدى التي تعطل حياتهم اليومية ، والتي يشار إليها باسم Covid المطول.

حددت NHS أن Covid المطول تم تحديده كعلامات نهائية "أسابيع أو أشهر بعد انتهاء العدوى، وقد تشمل علامات كوفيد الشائعة المطولة ما يلي: