صحة ورشاقة

5 أسباب يمكن أن تسبب إجهاد العين وكيفية تجنبها

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القاهرة - سامية سيد - هل شعرت من قبل بأن عينيك أثقل من المعتاد؟ نحن لا نتحدث عن الثقل من حيث الوزن، قد يكون هذا الإحساس بتعب العين بسبب إجهاد العين ، المعروف أيضًا باسم إجهاد العين.

مشكلة العين الشائعة التي ظهرت على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية ، المصطلح الطبي لهذه الحالة هو الوهن،  في حين أن هذه الحالة يمكن علاجها بسهولة من خلال الاستشارة والرعاية الذاتية والتدابير الاحترازية ، فإن إجهاد العين المستمر يمكن أن يعرض العين لخطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين وما إلى ذلك.

إجهاد العين الأسباب وعوامل الخطر
 

وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن تساهم عوامل مختلفة تتراوح بين نمط الحياة والعناصر البيئية في إجهاد العين، في حين أنه لا يرتبط بالضرورة بأي مشاكل صحية أساسية ، فمن المستحسن استشارة خبير فور مواجهة المشكلة، فيما يلي بعض أسباب إجهاد العين:

  • يساهم نمط الحياة في الإجهاد والتعب المتكرر.
  • المضاعفات الصحية الأساسية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك يمكن أن تسبب مشاكل في العين.
  • الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية بسبب العمل أو الأغراض الترفيهية.
  • تغيرات في الرؤية ومشاكل في العين مثل الرؤية الضبابية وجفاف العين وما إلى ذلك والتي تُترك دون علاج لفترات طويلة.
  • تاريخ الصداع النصفي والصداع.
نصائح لمنع إجهاد العين
 

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من إجهاد العين:

  • عند استخدام الشاشات الرقمية ، تذكر دائمًا أن تأخذ قسطًا من الراحة، يمكن أن يتسبب الاستخدام المطول وغير المنقطع للأجهزة الرقمية في إجهاد العين.
  • استخدم قطرات العين الموصوفة لمنع جفاف العين. مارس تمارين العين لتمرين عضلات عينيك.
  • عند القيام بأنشطة مثل القراءة أو استخدام الشاشات الرقمية، تأكد من الحفاظ على المسافة والإضاءة المناسبة.
  • احصل على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على عينيك وجسمك مرتاحين. يمكن أن تؤثر قلة النوم أيضًا على صحة العين بشكل كبير.
  • ابقَ دائمًا على اطلاع بمواعيد طبيب العيون للتخلص من احتمالية حدوث مضاعفات أساسية قد تسبب إجهاد العين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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