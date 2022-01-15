شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مرض السكري في فمك وتنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعاً في جميع أنحاء العالم، وهو يؤثر ويترك مضاعفاته على جميع أعضاء الجسم، ورغم أن إدارة مرض السكري أمر بالغ الأهمية، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يتم اكتشافه ويؤدي إلى مضاعفات وبالتالي، من الضروري تحديد العلامات وطلب المساعدة الطبية على الفور، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نتعرف على علامات مرض السكري في فمك وتنفسك.

قال الدكتور ديراج كابور، رئيس قسم الغدد الصماء بمستشفى أرتميس بالهند، إن "مرض السكري هو مرض جهازي يعني أنه يشمل جميع أعضاء الجسم ومن الواضح أن الفم ليس مستثنى منهلذلك بمجرد أن نتحدث عن مرض السكري ، نتحدث عن الكلى والأعصاب وما إلى ذلك ولكن هناك جزء واحد من الجسم لا نتحدث عنه كثيرًا فيما يتعلق بمرض السكري - وهو الفم".

وأوضح أن التهابات الفم والأسنان شائعة جدًا لمرضى السكر، لذا من المهم فحص الفم بحثًا عن رائحة كريهة، وإذا وجدت أن مستوى السكر فى الدم مرتفعاً، فهناك رائحة فم كريهة وإذا رأيت بعض الالتهابات في تجويف الفم أو في الأسنان، فيجب الذهاب إلى جراح الأسنان.

الحماض الكيتوني السكري، وهو حالة طارئة لمرض السكري حيث توجد رائحة كريهة أو رائحة تشبه رائحة الفاكهة شائعة في مرضى الحماض الكيتوني السكري ويحتاج المريض إلى فحص البول للتحقق من وجود الكيتونات.

جدير بالذكر أن مرض السكري ، إذا ترك دون علاج يمكن أن يسبب أمراض القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات الكلى، والاعتلال العصبي، ويمكن أن يؤدي إلى بتر الساق وحتى العمى.