شكرا لقرائتكم خبر عن هذا التحليل يكشف عن التهاب الغدة الدرقية وأمراض أخرى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية هو تحليل يقيس مستوى الجسم المضاد الموجه ضد بيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO)، ويكشف هذا التحليل عن أمراض الغدة الدرقية مثل التهاب الغدة الدرقية المزمن، كما يكشف عن أمراض أخرى منها الذئبة وغيرها، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل بيروكسيداز الغدة الدرقية، بحسب موقع "medicine net".

وبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPO) هو إنزيم مصنوع في الغدة الدرقية وهو مهم في إنتاج هرمون الغدة الدرقية تم العثور على TPO في خلايا بصيلات الغدة الدرقية حيث يحول هرمون الغدة الدرقية T4 إلى T3.

وتقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي من الرقبة ، أسفل تفاحة آدم، ملفوفة حول القصبة الهوائية.

ويتم إنتاج الأجسام المضادة الذاتية لبيروكسيداز الغدة الدرقية (TPOAb) داخل الجسم، ويعكس وجود TPOAb في الدم هجومًا سابقًا على أنسجة الغدة الدرقية من قبل جهاز المناعة في الجسم.

ماذا يعني اختبار بيروكسيداز الغدة الدرقية الإيجابي؟

يظهر معظم المصابين بالتهاب الغدة الدرقية المزمن نتيجة إيجابية لاختبار TPOـ الاختبار إيجابي أيضًا في عدد أقل من الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية الأخرى.

تشمل اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى التي قد تسبب اختبار TPOAb الإيجابي ما يلي:

-متلازمة سجوجرن

-الذئبة

-التهاب المفاصل الروماتويدي

-فقر الدم الخبيث.

-حوالي 3 ٪ من الأشخاص الذين لديهم اختبار TPOAb إيجابي لا يظهرون أي دليل على المرض.

-تزداد فرصة الحصول على اختبار TPOAb الإيجابي عند الإناث وتزداد مع تقدم العمر.