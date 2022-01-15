شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يساعد تناول شاي الفراولة فى إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحفاظ على مستوى لياقتك ما استمرار جائحة كورونا التى تفرض علينا البقاء لفترات طويلة بالمنزل، يمثل تحديًا، خاصة مع ساعات العمل الطويلة ونمط الحياة غير المستقر، وقد يبدو فقدان الوزن وكأنه حلم بعيد المنال، ولكن يرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، أن الفراولة الحلوة والرائعة يمكن أن تكون أفضل غذاء لإنقاص الوزن أيضًا دون اتباع نظام غذائي صارم.

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو ترغب فقط في تجربة شاي الفراولةالمصنوع منزليًا والذى لا يشبع رغباتك فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن بسهولة.

لماذا شاي الفراولة؟

تمتلئ الفراولة بالعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كونها مصدرًا كبيرًا للألياف، يمكن للفراولة أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن تعالج الالتهابات المزمنة.

إن وجود حمض اللاجيك في الفراولة هو أحد مشتقات حمض الجال الذي يساعد في مكافحة الالتهاب ويعيد الأداء الطبيعي لهرمونات تقليل الوزن التي غالبًا ما يتم حظرها بسبب الالتهاب المزمن.

ووفقًا للدراسات، فإن شرب شاي الفراولة بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، كما أنه يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

كيف تصنع شاي الفراولة؟

لتحضير هذا الشاي اللذيذ، خذ من 5-6 حبات من الفراولة واغسلها جيدًا وقطّعها إلى قطع صغيرة، بعد ذلك، نأخذ مقلاة ونضيف الفراولة المفرومة، و2 كوب من الماء، وبمجرد أن يبدأ المزيج في الغليان، أضف 1 ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر.

أطفئ النار وقم بتغطية المقلاة، ودع الشاي ينقع لمدة 3 دقائق ثم يصفى ويضاف إليه العسل.