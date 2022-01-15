شكرا لقرائتكم خبر عن طهر جسمك وتخلص من السموم المتراكمة بهذه الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرق عديدة ووصفات نسمع ونقراء عنها تساهم بشكل كبير في تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الحيل الغذائية التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، للحصول علي جسم خالي من السموم وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

أوضح التقرير، أن الاهتمام بتطهير الجسم من السموم تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز وظائف الكبد، وتساعده على العمل بشكل طبيعي وصحي، ولذا يجب الاهتمام بتطهيره بشكل دائم.

يقدم التقرير أبرز وأهم النصائح الغذائية لتطهير الجسم والتخلص من السموم المتراكمة داخله، ومنها:

-الليمون:

نقع شرائح الليمون مع الماء الدافيء وتناوله يوميا ويعد ديتوكس طبيعي للجسم، ويساعد بشكل ملحوظ في القضاء علي السموم المتراكمة داخل الجسم، وأيضا ترطيب الجسم وزيادة إنتاج أنزيمات الكبد المساعدة علي الهضم وتطهير الجسم.

-الأطعمة الغنية بالكبريت:

يمكنك تناول البصل والثوم والبروكلي وللفت والكرنب، فهي أطعمة غنية بالكبريت وأيضا مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم علي محاربة السموم والتخلص منها، ولذا لا تتردد في تناول هذه الأطعمة دائما.

-الشاي الأخضر:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشاي الأخضر يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل والتخلص من تراكم الدهون في الجسم، ولذا لا تتردد في تناولك لكوبا ويوميا من هذا المشروب الرائع.