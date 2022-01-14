كيف نستعيد صحة الكبد بعد الإفراط في الطعام والشراب؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 12 ثانية

أعلن الدكتور روسلان إيسايف، عالم المخدرات الروسي، أن الإفراط بتناول الطعام والمشروبات الكحولية، له آثار صحية سلبية. فكيف نساعد الكبد وأعضاء الجسم الأخرى على التعافي.

ويشير الدكتور في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه بعد الإفراط في تناول الطعام والمشروبات الكحولية، يحتاج الكبد إلى فترة ليستعيد حالته الصحية. لأن المشروبات الكحولية، هي مواد سامة لجسم الإنسان، لذلك عندما يفرط الإنسان بتناولها يشعر في اليوم التالي بعواقبها السلبية. ويحتاج إلى مساعدة طبية.

ويضيف، على الشخص عدم الإفراط في تناول الطعام والامتناع مؤقتا عن تناول المشروبات الكحولية، والالتزام بحمية غذائية خاصة.

ويقول، “يجب بعد الوليمة الدسمة الامتناع عن شرب الكحول، وتناول مشروبات تحتوي على فيتامين C ، مثل عصائر الفواكه الطازجة، وعليه تناول الجبن القريش لأنه يحتوي على حمض الميتيونين الأميني لأن له تأثير إيجابي في الكبد”.

ويضيف، يمكن للشخص أن يحدد لنفسه حمية غذائية مناسبة. وهناك خيارات أخرى مفيدة، مثل التجوال في الهواء الطلق اطول فترة ممكنة لأنه يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.