دراسة تحذر.. الحمى الغدّية هي السبب الأكبر للتصلب المتعدد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - خلصت دراسة رئيسية، أنّ الحمى الغدية هي السبب الأكبر للتصلب المتعدد. يقول علماء هارفارد أنّ لديهم أدلة دامغة على أنّ فيروس إبشتاين -بار- EBV، الذي يسبب مرض التقبيل هو السبب.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: لقد تتبعوا انتشار مرض التصلب العصبي المتعدد بين 10 ملايين جندي في الجيش الأمريكي على مدار عقدين. كان المتطوعون يقومون بانتظام باختبارات الدم لمعرفة ما إذا كان لديهم EBV.

تم تشخيص ما يقرب من 1000 حالة مع الشلل، والتي يمكن أن تترك الضحايا يكافحون من أجل المشي والرؤية. وكشف تحليل المرضى أنّ أولئك الذين لديهم EBV كانوا 32 مرات أكثر عرضة للحصول على مرض التصلب العصبي المتعدد.

وقال البروفيسور ألبرتو أشيريو، مؤلف الدراسة: ” إنّ الفرضية القائلة بأنّ EBV يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد قد تم التحقيق فيها من قبل مجموعتنا وغيرها لعدة سنوات. ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم أدلة دامغة على السببية.”

“هذه خطوة كبيرة لأنها تشير إلى أنّ معظم حالات التصلب العصبي المتعدد يمكن الوقاية منها عن طريق وقف عدوى EBV.’ وأضاف: “استهداف EBV يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد.”

قام الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة ساينس العلمية، بأخذ عينات دم كل عامين من المشاركين. قاموا بتحليل مستوياتهم من سلسلة ضوء الشعيرات العصبية، وهي علامة مميزة لمرض التصلب العصبي المتعدد.

ويتم إنتاج جزيء في الجسم عندما تتلف الأعصاب، وهو السبب الكامن وراء مرض التصلب العصبي المتعدد. زادت مستويات الجزيء فقط بعد الإصابة بفيروس EBV، الذي يعتبره الباحثون الأساس الذي يربط بين الاثنين.

وقالت الدكتورة كلير والتون، رئيسة الأبحاث في جمعية التصلب العصبي المتعدد الخيرية في المملكة المتحدة، لمايلونلاين: “كان من الرائع أن نرى البحث في أسباب الحالة، التي تؤثر على أكثر من 100 ألف شخص في بريطانيا وحوالي 1 مليون في الولايات المتحدة.”

لكنها أضافت أنّ هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لأنّ هناك عوامل أخرى يجب أن تلعب دوراً.

حذّر الدكتور والتون أنّ تسعة من أصل 10 من الناس في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف الذين أصيبوا بفيروس EBV ولكن معظمهم لا يطورون مرض التصلب العصبي المتعدد.

“في النهاية، لا يمكننا أن نكون على يقين من أنّ فيروس EBV يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد حتى نتمكن من معرفة تأثير منع عدوى EBV على حدوث مرض التصلب العصبي المتعدد.”

وبينما يجري حالياً البحث في لقاحات فيروس EBV، فإنه لا يزال في مرحلة مبكرة.

كما رحبت مؤسسة MS Trust الخيرية بأبحاث هارفارد، لكنها حذرت من أنه لا يزال هناك الكثير من الحاجة.

لطالما اشتبه في أنّ EBV هو السبب الرئيسي لمرض التصلب العصبي المتعدد، حيث أصيب جميع الأشخاص المصابين بهذه الحالة تقريباً بالفيروس.

ومع كون 95 في المائة تقريباً من الأشخاص الذين يصابون بفيروس EBV في مرحلة ما من حياتهم، يطور جزء صغير فقط منهم مرض التصلب العصبي المتعدد، كان تثبيت العلاقة بين الاثنين صعباً.

ويعتقد أنّ فيروس EBV يسبب خطأ في الجهاز المناعي في الجسم الذي يعتبره كمادة غريبة ويقوم بهجمات عليه، مما يتسبب في أضرار ويؤدي إلى تطوير مرض التصلب العصبي المتعدد.

يتم تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل شائع لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً وهو أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بين الشباب في المملكة المتحدة.

تقصر الحالة متوسط العمر المتوقع للشخص بحوالي خمس إلى 10 سنوات.