شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص المهووسين بنميمة المشاهير قد يكونون أقل ذكاءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت صناعة شائعات المشاهير صناعة مزدهرة لفترة طويلة الآن ويريد الجميع معرفة ما الأخبار في المدينة، غالبًا ما يُنظر إلى النميمة على أنها عادة سلبية، وهي بطريقة ما جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية ويمكن أن تساعد أيضًا في تكوين العلاقات في بعض الحالات.

وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا البريطاني وعالم النفس التطوري والمتخصص في سلوك الرئيسيات ، "تلعب القيل والقال بهذا المعنى الواسع عددًا من الأدوار المختلفة في الحفاظ على المجموعات الوظيفية اجتماعياً عبر الزمن."

ومع ذلك ، بقدر ما يكون الأمر شائعًا ، فقد كشفت دراسة حديثة حسب موقع " timesnownews" عن نتائج مثيرة للجدل تتعلق بالنميمة، حيث وصفت الدراسة الأشخاص الذين ينغمسون في ثرثرة المشاهير بأنهم أقل ذكاءً.

عن الدراسة

نُشرت الدراسة ، التي أجريت على 1763 من البالغين، في مجلة BMC Psychology ، تحت عنوان "الاهتمام بموضوع المشاهير"، ومن خلال العديد من الدراسات ، خلال تلك الفترة ، أظهر البحث ميلًا ضعيفًا إلى معتدلًا لأولئك الذين أظهروا إعجابًا كبيرًا بشخصيتهم المفضلة لديهم مهارات معرفية أقل ، باستخدام مجموعة متنوعة من المقاييس المعرفية ".

وقال الباحثين، وجدنا ميلًا ضعيفًا لأولئك الذين أظهروا إعجابًا شديدًا بشخصيتهم المفضلة من المشاهير بأن لديهم مهارات معرفية أقل ، مما يشير إلى أن النتائج السابقة لم تكن بسبب الصدفة فقط.

وقال الباحثين: تدعم نتائجنا أيضًا النتائج السابقة التي تظهر أن السلوكيات المفرطة مثل تتبع أخبار المشاهير يمكن أن تضعف الأداء الإدراكي ، ويفترض أن ذلك يرجع إلى زيادة التركيز والطاقة المستثمرة في هذا السلوك الذي يصبح مهيمنًا في حياة الفرد ".