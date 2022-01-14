شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني تحليل MCH في اختبار الدم؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فحص الدم الكثير عن حالة جسمك من الداخل سواء نقص أو زيادة بعض العناصر الأساسية التي قد ترتبط أو تشير إلى الإصابة بالمرض.

(MCH) أحد التحاليل التي تظهر في اختبار الدم والتي تشير إلى متوسط ​​الهيموجلوبين العضلي الذى يوضح متوسط ​​كمية الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء.

وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" الطبي، يعد MCH أحد القياسات القياسية في اختبار تعداد الدم الكامل (CBC) - وهو اختبار شائع لدى العديد من البالغين في مرحلة ما من حياتهم.

تعريف الهيموجلوبين

يتكون دم الإنسان من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وخلايا الدم الحمراء هي الخلايا التي تحمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء الجسم، وتُعرف خلايا الدم الحمراء أيضًا باسم كريات الدم الحمراء.

يوجد داخل خلايا الدم الحمراء بروتين يسمى الهيموجلوبين، والذي يحتوي على الحديد، حيث يرتبط الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بالهيموجلوبين. عندما يقترن بالأكسجين ، فإن الهيموجلوبين هو ما يعطي الدم لونه الأحمر.

كيف يتم قياس الهيموجلوبين

قد يحصل المريض على اختبار CBC أثناء الفحص السنوي أو عندما يحتاج الطبيب إلى مزيد من المعلومات لتشكيل التشخيص، من المحتمل أن تحدث هذه الخطوة إذا كان المريض يعاني من أعراض حالة تؤثر على عدد خلايا الدم ، مثل فقر الدم .

عادةً ما تتوازى قيمة MCH لدى الشخص مع متوسط ​​حجم الجسم (MCV) ، والذي يقيس الحجم الفعلي لخلايا الدم الحمراء.

هناك أعراض وحالات محددة مرتبطة بمستويات MCH منخفضة وأعلى من المعتاد، وفيما يلي نظرة عامة على ما يمكن أن تقوله هذه المستويات عن صحة الشخص.

تسجيل مستوى MCH أقل من 27 بيكوغرام / خلية يرتبط بشكل شائع بفقر الدم. يمكن أن يكون أيضًا علامة على:

مرض مناعي ذاتي

سرطان

نقص بعض العناصر الغذائية ، مثل فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك

فقدان الدم الداخلي أو الخارجي ، وغالبًا ما ينتج عن الجراحة أو الإصابة أو نزيف الدورة الشهرية

نقص الحديد ، والذي يحدث دائمًا بسبب فقدان الدم

مرض كلوي

أمراض الكبد

الثلاسيميا ، وهو اضطراب دم وراثي شائع ينتج عن طفرات جينية في جينات الهيموجلوبين

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات MCH من أعراض تشمل:

برودة اليدين والقدمين

دوخة

إعياء

جلد شاحب

ضيق في التنفس

ضعف

مستويات عالية من MCH

وجود مستوى MCH أعلى من 31 بيكوغرام / خلية يرتبط بشكل شائع بالشروط التالية:

أنواع معينة من أمراض الكلى ، بما في ذلك سرطان الكلى

عيب خلقي في القلب

أمراض الرئة ، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتليف الرئوي

والتليف الرئوي كثرة الحمر الحقيقية ، وهو مرض نادر يحدث عادة بسبب طفرة جينية حيث ينتج نخاع العظم الكثير من خلايا الدم الحمراء

قد يعاني الأشخاص المصابون بمستويات عالية من MCH من أعراض تشمل: