شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن.. منها القرفة مع العسل والزنجبيل بالليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم جزء في نظام فقدان الوزن هو فهم ما يناسبك، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة أو مدى جنون أسلوبك في إنقاص الوزن، فقط إذا اتبعت الطريقة الصحيحة ستنجح في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من جسمك، ولطالما اعتبر الماء خيارًا جيدًا لفقدان الوزن، يصبح الماء إلى جانب المكونات الطبيعية مشروبًا رائعًا ليس فقط مغذيًا ولكن يمكن أيضًا أن يكون له تأثير هائل على الدهون الزائدة الموجودة في الجسم، والتى يشار إليها عادة باسم مشروبات التخلص من السموم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



فيما يلي.. 3 مشروبات رائعة للتخلص من السموم يمكن أن تكون فعالة في إنقاص الوزن: فيما يلي.. 3 مشروبات رائعة للتخلص من السموم يمكن أن تكون فعالة في إنقاص الوزن: مشروب القرفة والعسل

لا أحد يعرف الفوائد التي يقدمها هذان النوعان من الأطعمة الرائعة، في حين أن القرفة مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، فإن العسل هو مصدر قوى لمضادات الأكسدة، ويمكن تناول مشروب القرفة والعسل الذى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعالج التهابات الجلد، ويقلل من الالتهابات فى الجسم إلى جانب الإسراع في إنقاص الوزن.

مشروب الليمون والزنجبيل

فوائد الليمون والزنجبيل غنية عن التعريف، ومن أجل تحضير هذا المشروب للتخلص من السموم فى الجسم، يحتاج الشخص إلى إضافة نصف عصير ليمون و 2 قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الفاتر، ويقترح الخبراء أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب "اليتوكس" بكميات طبيعية، من شأنه أن يطرد السموم من الجسم بشكل فعال، حيث وفقًا للدراسات البحثية، يقلل الزنجبيل الشعور بالجوع، كما أن الليمون مصدر غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذلك فإن هذا المشروب يعزز المناعة إلى حد كبير.

مشروب الخيار بالنعناع

مشروب عجيب آخر ليس مغذيًا فحسب، بل له أيضًا مذاق رائع، لا يمكن أن يخطئ الخيار الغني بالمياه والنعناع الغني بالمغذيات عند وضعهما معًا، ولتحضير هذا المشروب، يمكن إضافة بضع شرائح من الخيار وأوراق النعناع المفرومة إلى زجاجة واحدة من الماء، واستهلاكه ماء الديتوكس هذا يوميًا، حيث وفقًا للتقارير، يساعد مشروب الخيار والنعناع في إنقاص الوزن ويوفر أيضًا عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية الأخرى مثل خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان، نظرًا لأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة.