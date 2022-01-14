شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: كورونا يفقد 90% من قدرته على الإصابة فى غضون 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة ومتقدمة أجراها باحثو جامعة بريستول البريطانية عن اكتشافات مذهلة، حيث يفقد فيروس كورونا 90% من قدرته على الإصابة بالعدوى في غضون 20 دقيقة من انتقاله جوًا - وتحدث معظم الخسائر في غضون الدقائق الخمس الأولى.

هذا الإعلان هو اكتشاف أول عمليات المحاكاة في العالم لكيفية بقاء الفيروس في هواء الزفير، حسبما تشير صحيفة The Guardian البريطانية اليومية.

مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم، توحد الباحثون في جميع أنحاء جامعة بريستول للتعاون على إيجاد طرق للتغلب على المرض، من بين العديد من الموضوعات البحثية الرئيسية، كان أحد الموضوعات التي عمل الباحثون عليها هو "كم من الوقت يعيش الفيروس في القطرات المحمولة جواً وكيف يمكن تقليل ذلك."

الهباء الجوي قصير المدى أو انتقال قصير المدى عبر الهواء

أخبرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمكن أن ينتشر من فم الشخص المصاب أو أنفه في جزيئات سائلة صغيرة عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو يغني أو يتنفس.

يمكن أن يصاب شخص آخر بالفيروس عند استنشاق الجسيمات المعدية التي تمر عبر الهواء على مسافة قصيرة (وهذا ما يسمى غالبًا الهباء الجوي قصير المدى أو انتقال الهواء قصير المدى) أو في حالة ملامسة الجسيمات المعدية للعين والأنف، أو الفم (انتقال القطيرات).

تؤكد النتائج الجديدة من جديد على أهمية انتقال فيروس كورونا قصير المدى، حيث من المحتمل أن يكون التباعد الجسدي وارتداء القناع من أكثر الوسائل فعالية لمنع العدوى، على الرغم من أن التهوية لا تزال جديرة بالاهتمام، إلا أنه من المحتمل أن يكون لها تأثير أقل.

قال البروفيسور جوناثان ريد ، مدير مركز أبحاث الهباء الجوي بجامعة بريستول والمؤلف الرئيسي للدراسة لصحيفة الجارديان: "عندما تبتعد، لا يتم تخفيف الهباء الجوي فحسب، بل يكون هناك أيضًا فيروس أقل عدوى لأن الفيروس فقد العدوى (باعتباره نتيجة الوقت). "

رفض باحثو جامعة بريستول طريقة سائدة لدراسة مدة بقاء الفيروس على قيد الحياة في قطرات صغيرة محمولة في الهواء، ففي السابق كانت تستخدم براميل صغيرة في الدراسات التي تضمنت رش الفيروس في أوعية محكمة الغلق تسمى براميل جولدبرج، حيث تدور هذه البراميل للحفاظ على القطرات محمولة في الهواء.

باستخدام هذه الطريقة ، وجد باحثون أمريكيون أنه لا يزال من الممكن اكتشاف الفيروسات المعدية بعد ثلاث ساعات. لم تستطع هذه الطريقة أن تشرح بدقة كيفية انتشار الفيروس عندما نسعل أو نتنفس.

طريقة الحلقات الكهربية

ما استخدمه الباحثون من جامعة بريستول بدلاً من ذلك كان جهازًا صنعوه في منشآتهم، مما سمح لهم بتوليد أي عدد من الجسيمات الدقيقة المحتوية على فيروسات ورفعها برفق بين حلقتين كهربائيتين لمدة تتراوح بين خمس ثوانٍ إلى 20 دقيقة، ويمكنهم أيضًا التحكم بإحكام في درجة الحرارة والرطوبة وشدة ضوء الأشعة فوق البنفسجية في محيطهم. قال ريد: "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أي شخص من محاكاة ما يحدث للهباء الجوي أثناء عملية الزفير".

وجدت الدراسة أنه نظرًا لأن الجزيئات الفيروسية تترك الرئتين الرطبة نسبيًا والغنية بثاني أكسيد الكربون، فإنها تفقد الماء بسرعة وتجف.

الهواء في الخارج ليس مكانًا مثاليًا مثل الجهاز التنفسي لمضيفه البشري. ينتقل الفيروس الآن إلى مستويات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون ويرتبط بزيادة سريعة في درجة الحموضة.

يعطل هذان العاملان قدرة الفيروس على إصابة الخلايا البشرية ، لكن السرعة التي تجف بها الجزيئات تختلف باختلاف الرطوبة النسبية للهواء المحيط.

ينضب فقدان الفاعلية لإصابة مضيف بالمعدل التالي:

معظم المكاتب لديها رطوبة نسبية منخفضة (أقل من 50٪): يفقد الفيروس تقريبا. نصف العدوى في غضون خمس ثوان.

بعد الدقائق الخمس التالية ، كان الانخفاض أبطأ وأكثر ثباتًا ، مع خسارة أخرى بنسبة 19٪.

ومع ذلك ، لم تؤثر درجة حرارة الهواء على العدوى الفيروسية ، مما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن انتقال الفيروس يكون أقل في درجات الحرارة المرتفعة.