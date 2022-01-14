شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخرشوف في العناية بالبشرة.. منها علاج حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرشوف له فوائد صحية عديدة، ومن أبرز هذه الفوائد العناية بالبشرة والجلد، حيث يمكن أن يعالج مستخلص أوراقه مجموعة كبيرة من مشاكل الجلد مثل البقع الداكنة، وحب الشباب، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الخرشوف في العناية بالبشرة، بحسب موقع "health shot".

والخرشوف غني جدًا بمضادات الأكسدة، ويمنع الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على صحة الجلد، ويبطئ شيخوخة الجلد، كما أن الخرشوف غني بفيتامين سي، هذا المكون السحري يساعد في تطوير الكولاجين الصحي ويساعد في إزالة السموم.

يحتوي مستخلص أوراق الخرشوف على مادة كيميائية مهمة تسمى سيناروبيكرين، والتي توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس.

فوائد الخرشوف في العناية بالبشرة1. يقلل المسام المفتوحة

الخرشوف يقلل المسام المفتوحة ويبني الكولاجين في البشرة، حيث إنه غني بفيتامين سي، فهي فعال في الحد من ظهور المسام وتبطئ عملية الشيخوخة مما يؤدي إلى نضارة البشرة وشبابها كما يساعد مستخلص الخرشوف على تجديد خلايا الجلد.

2. يعالج حب الشباب

لأن الخرشوف غني بمضادات الأكسدة، فهو يساعد في إزالة جميع الأوساخ والسموم من الجلد مما يؤدي إلى بشرة نقية.

يحتوي الخرشوف على كمية عالية من البروتين الذي يعمل على تجديد الخلايا ويعزز المناعة مما ينتج عنه بشرة خالية من حب الشباب.

3. يمنع الالتهابات والطفح الجلدي

يتعرض الجلد دائمًا للتلوث والأشعة فوق البنفسجية مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي واحمرار وتورم، وبالتالي يصعب حماية الجلد ويحتوي مستخلص أوراق الخرشوف على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تعمل على زيادة الدورة الدموية مما يساعد على تعويض الفقد.

علاوة على ذلك ، فإن اختيار واقي من الشمس بمستخلصات الخرشوف أمر لا بد منه، حيث إنه يتمتع بخصائص مذهلة مضادة للشيخوخة للبشرة التي تضررت بسبب التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية كما أنه يصلح ويعالج خلايا الجلد ويفتح المسام مما يمنح البشرة توهجًا صحيًا ولمعاناً.

4. يمنع شيخوخة البشرة بعد انقطاع الطمث

في وقت انقطاع الطمث، يتوقف الجسم عن إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى انخفاض مرونة الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد وجعل الجلد مترهلًا وجافًا ورقيقًا.

ويزيل مستخلص أوراق الخرشوف الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويجعل بشرتك شابة ومنتعشة كما أنه يساعد على توحيد لون البشرة.