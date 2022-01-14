شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من الكرش.. كل خضراوات وابتعد عن الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرش، أو تراكم الدهون الزائدة حول البطن من الأمور المزعجة لدى الشخص المصاب بها، والتى يسعى بشتى الطرق لاتباع النصائح الطبية للتخلص من هذه المشكلة، لأنها تشكل خطرا على الصحة وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أفضل الطرق الطبية التي تساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من "الكرش" بروز البطن، ومنها:

-الإكثار من الألياف:

الألياف تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على تراكم الدهون حول البطن، لأنها تعمل على زيادة حركة الأمعاء والجهاز الهضمي، ومن الألياف الخضراوات كالخس والخيار، والفواكه كالبرتقال والكيوي، ولذا تناولهم باستمرار.

-ابتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون:

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون من أبرز الأسباب المؤدية التي تساهم بشكل كبير في زيادة بروز البطن، ولذا استبدالها بالأطعمة الصحية قليلة الدهون .

-أكثر من البروتين:

البروتين من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أنه يساعد علي التحكم في الوزن، ويزيد من الشعور بالشبع ويقلل الشهية، وثبت أنها تساهم في التخلص من تراكم الدهون حول البطن.