شكرا لقرائتكم خبر عن الاستهلاك الزائد للملح يضاعف خطر الإصابة بسرطان المعدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان مرض يتخذ أشكالاً عديدة، يكون لمعظمها نتائج مدمرة إذا تُرك دون علاج، لكن إدارة عوامل الخطر، مثل النظام الغذائي، يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً للوقاية من المرض، وقد يضاعف الملح من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لإحدى الأبحاث، حسبما أفاد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

السرطان عبارة عامة تشمل مجموعة من الأمراض التي تتميز بالتكاثر السريع للخلايا الخبيثة، وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة في أبحاث السرطان، تؤكد الهيئات الصحية على أن التركيز يجب أن يظل على الوقاية، ويُعتقد أن بعض الأطعمة، مثل الملح، تضاعف من خطر الإصابة بنوع واحد من السرطان.

وجدت دراسة نظرت في عادات التغذية والشرب والتدخين لأكثر من 40 ألف ياباني على مدى 11 عامًا، أن الملح له تأثير في مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث نظر فريق من معهد أبحاث المركز الوطني للسرطان في كاشيوا في استبيانات تحدد العادات الغذائية لجميع المشاركين، وتم الكشف عن 358 حالة إصابة بسرطان المعدة من بين 18.684 رجلاً، وقد حدثت مضاعفة المخاطر بين الأشخاص الأعلى استهلاكًا للملح، والتي تشير التقديرات إلى أنها تستهلك ما بين 12 و15 جرامًا من الملح يوميًا.

وقال رئيس الدراسة شويشيرو تسوجاني: "بالإضافة إلى تناول الملح، تظهر دراستنا أيضًا أن التدخين وقلة استهلاك الفاكهة والخضراوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة خاصة عند الرجال".

تشمل المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الملح بشكل عام الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك لأن تناول الملح يتسبب في تقليل الماء، مما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر.

لكن الدراسة أشارت إلى أن الأشخاص الذين يأكلون باستمرار وجبات عالية الملح يمكن أن يتضاعف لديهم خطر الإصابة بسرطان المعدة أيضًا، حيث قال تيم كاي، عالم الأوبئة الذي يعمل في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحد ، إن الارتباط بين سرطان المعدة قوي بشكل خاص مع تناول الأسماك المملحة والمخللات التى تحتوى على نسبة عالية من الملح.

وتشمل الأعراض الأولية لسرطان المعدة عسر الهضم المستمر وحرقة المعدة والانتفاخ والتجشؤ المتكرر، وقد يكون الشعور بالامتلاء الشديد بعد الوجبات مؤشراً على المرض أيضًا، وفي المراحل الأكثر تقدمًا، قد يعاني المرضى من ظهور دم في البراز وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.