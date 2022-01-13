بينها القهوة.. 6 مشروبات تعمل على تحسين أداء الدماغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تتطلب المحافظة على صحة الدماغ والجهاز العصبي الحصول على كميات هائلة من الطاقة والمواد المغذية، والتي يمكن الحصول علىها من بعض المشروبات بجانب الطعام.

وذكر موقع “ريدوس” بعض المشروبات التي تحتوي على تركيبة كيميائية غنية.

القهوة

إذا كنت لا تستطيع تخيل صباحك من دون قهوة، فأنت لست وحدك: أكثر من نصف سكان العالم يستهلكون هذا المشروب كل يوم. وليس عبثا، تساعد القهوة على البهجة، وتحسن التركيز، وتحسن المزاج، بل وتقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

الشاي الأخضر

إذا لم تكن من محبي القهوة، يمكنك شرب الشاي الأخضر لتحسين وظائف المخ. بفضل الكافيين ومضادات الأكسدة، فهو يساعد على زيادة التركيز العام وتحسين التركيز. كما أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يقوي الذاكرة والمناعة.

عصير الشمندر

عصير الشمندر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار الضارة للجذور الحرة، والنترات المفيدة التي تعمل على تحسين أداء الدورة الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بالخرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يساعد في محاربة التعب ويخفف قليلاً من الصداع.

يمنع تناول عصير الشمندر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

شاي الكركم

الكركم هو مخزن حقيقي للمواد المفيدة التي تعمل على تحسين الذاكرة ولها تأثير وقائي على الدماغ. نظرًا لخصائص الكركم المضادة للالتهابات، فإن الشاي مع إضافة هذه التوابل الصفراء مفيد أيضًا للبشرة ومشاكل المفاصل والجهاز الهضمي.

شكولاتة ساخنة

الشوكولاتة الساخنة غنية بالفلافانول، مما يحسن الانتباه والذاكرة وسرعة المعالجة والقدرة على التعلم. حاول تحضير هذا المشروب بالشوكولاتة الداكنة أو المرة (على الأقل 50% كاكاو)، لأنه يحتوي على معظم مركبات الفلافونول.

الشاي الجينسنغ

ينشط شاي الجينسنغ ويحسن التركيز، وله مفعول لا يقل عن القهوة القوية. كما أن هذا المشروب عند تناوله بانتظام يقوي الذاكرة ويحمي الدماغ من الأمراض التنكسية العصبية. لا يُنصح باستخدام الجينسنغ لمرضى ارتفاع ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم وأمراض الكبد المزمنة.