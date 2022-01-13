شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف الإصابات بالإنفلونزا الموسمية ثلاثة أضعاف.. نصائح مهمة من الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تضاعف نسبة الإصابات بالإنفلونزا الموسمية ثلاث مرات عن العام الماضي.

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى ارتفاع وتضاعف إصابات كورونا في العام 2021 مقارنة بالعام 2020م بصورة لافتة تقارب الثلاثة أضعاف.

ووجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية والحد من انتشارها لاسيما في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الصحة على ما يلي:

1- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

2- الالتزام بالاحترازات الوقائية