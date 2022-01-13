رجيم الزبادي اليوناني لحرق الدهون بسرعة

بيروت - نادين محمد -

يحبّذ الاخصائيون دائماً اعتماد الرّجيم الغذائي الذي يمكن اتّباعه من أجل حرق الدّهون والحفاظ على مستوياتها الطبيعيّة في الدم. تظن الكثيرات أن الدهون عنيدة وغير سهلة الحرق، لكن خبراء التغذية قد أكدوا سهولة الحرق من خلال اتباع رجيم وأسلوب حياة صحي.

تعرفي الى أهمية حرق دهون الجسم من خلال رجيم الزبادي اليوناني، ولكن يُنصح قبل تطبيقه ممارسة التمارين الرياضة، وتناول وجبة الإفطار، إضافة الى شرب كميات كبيرة من الماء والالتزام بنوعية الطعام.

اليوم الأول:

الإفطار:

علبة زبادي وملعقتان من الحبوب الكاملة، مثل الفول، وكوب من الشاي أو القهوة من دون سكر.

الغداء:

علبة زبادي وخس، ثمرة واحدة من الخيار.

العشاء:

طبق من شوربة الخضار، علبة زبادي.



اليوم الثاني:

الإفطار:

علبة زبادي، 3 ملاعق من الحبوب الكاملة، وكوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

الغداء:

علبة تونة بدون زيت، طبق سلطة خضراء، 2 حبة طماطم.

العشاء: علبة زبادي + 2 حبة فاكهة.



اليوم الثالث:

الإفطار:

علبة زبادي، ملعقتان من الفول، كوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

الغداء:

4 ملاعق خضار مسلوق أو مطهو على بخار الماء.

العشاء: طبق من سلطة الفواكه، علبة زبادي يوناني.

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أسباب تراكم الدهون

-اتباع نظام غذائي غير صحي



-عدم ممارسة التمارين الرياضية



-الإجهاد والتوتر



-العوامل الوراثية



-قلة النوم



-التدخين



-انقطاع الطمث