أسرع طريقة للتخسيس برجيم التمر والحليب

بيروت - نادين محمد -

تؤرق مشكلة زيادة الوزن جميع النساء وتختلف الانظمة الغذائية التي يمكن اعتمادها لـ حرق الدهون. فيوجد نظام غذائي للتخسيس لمدة سنة او شهر وكذلك أسبوعين، حيث يمكنك خسارة الوزن بسرعة من خلال رجيم غذائي منظم وقاسي.

نقدّم لك رجيم التمر والحليب لتعتمدينه من دون حرمان وبأقل جهد لخسارة الوزن بسرعة.

الأسبوع الأول



الإفطار - 2 من حبات التمر مع كوب من الحليب

الغداء - ٣٠٠ جرام سمك مشوي + حصة من الخضار + شريحة خبز أسمر + كوب زبادي + ٢ حبة من التمر

وجبة خفيفة بعد الظهر - 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت من الحبوب الكاملة.

العشاء - 2 من حبات التمر وكوب من الحليب + حصة من الخضار المشوى أو المطهو .

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الأسبوع الثاني



الإفطار - 2 من حبات التمر مع كوب من الحليب

الغداء - 300 جرام من الدجاج المشوي + شوربة الخضار أو حساء الدجاج + شريحة واحدة من الخبز البني + 1 كوب من اللبن + 2 حبات التمر

وجبة خفيفة بعد الظهر - 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت من الحبوب الكاملة

العشاء - 2 حبات التمر وكوب من الحليب + الخضار سوتيه مع الفطر / السمك / الدجاج

تحدثي إلى أخصائي التغذية أو الطبيب قبل اتباع حمية التمر والحليب.خطة النظام الغذائي هذه.