شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتقوى تركيزك فى أيام الامتحانات .. أبرزها البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يمكنك تقوية التركيز وتنشيط خلايا المخ وخاصة خلال فترة الامتحانات؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي الذي أكد أن الغذاء له دور كبير في تقوية الذاكرة، وزيادة الانتباه لجميع الأشخاص، وللطلاب بشكل خاص خلال فترة الامتحانات، ومن ضمن هذه الأطعمة التالي:





-البرتقال: يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، الذي من دورة تنشيط خلايا الجسم، والتركيز في المخ، كما أنه يحمي المخ من التليف والتدهور، ولذا عليك تناول برتقالة يوميا. -البيض: يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية المفيدة لصحة الجسم بشكل عام، ولصحة المخ بشكل خاص، فاحتوائه علي البروتين، فيتامين ب وحمض الفوليك يجعله الغذاء الجيد الذي يزيد من تركيز المخ، ويساهم بشكل كبير في تقوية الذاكرة. -طبق السلطة الخضراء: بسبب وضع العديد من العناصر الغذائية كالجرجير والخس والبقدونس والطماطم والخيار والخس والفلفل الألوان، فجميع هذه العناصر الغذائية تجعلها من الأطعمة الرائعة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع وزيادة تركيز المخ، والحد من التعرض لعدم التركيز.