شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لايوجد متحور باسم "دلتاكورون" وأعداد "فلورنا" قليل جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتورعبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صخفى اليوم ، المتحورات كلها جديدة بشان التحورات، مؤكدا أن فلورنا هو إصابة الاشخاص بالانفلونزا الموسمية، مع فيروس كورونا ، موضحا، إن التشخيص تحسن بشكل كبير، ويمكن من خلالها تشخيص الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، والانفلونزا تتزايد على مستوى العالم بشكل عام، ولكن الاصابة بالفيروسين معا قليلة، ولكن الدراسات على الاصابة المتزامنة قليلة.

وقال، إن الانفلونزا الموسمية وكورونا معا قليلة، ولكن يجب التأكد من الإصابة المتزامنة ولكن حتى الآن عددهم قليل .

وأضاف، انه لا يوجد ما يسمى بما يسمى "دلتاكورون"، موضحا إن أوميكرون يحتوى على عدد من الطفرات ، ولا نستطيع أن ندمج متحورين معا، والصحة العالمية لم تعتمد متحور جديد يطلق عليه دلتاكورون والصحة العالمية لديها خبراء لتحديد التحورات الجديدة.

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ان الصحة العالمية لا تمانع فى اعطاء الجرعات المعززة ولكن للاشخاص الذين يعانون من المناعة الضعيفة ، والذين يعانون من أمراض مصاحبة ولكن لابد أن نراعى مبدا الانصاف، موضحا أن 36 بلدا كانت تطعم سكانها بنسبة 10% فقط من العالم.

وأشار إلى أن مدة الحجر لابد ان تكون 14 يوما فقط ، مضيفا ، أن متحورIHU اى اتش يو هو نوع من المتحورات الجديدة وتخضع للرصد ، واكتشف فى فرنسا ولازلنا نرصد هذا المتحور فى الوقت الراهن وهو لا ينتشر فى الوقت الراهن ولا يوجد ادلة انه ينتشر بصورة سريعة ، وقد تتبعمنا 16 متحور اخر ولكن ليس لديهم الخطورة الكبيرة ومتحور اوميكرون هو الاكثر خطورة .