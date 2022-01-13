شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: متحور أوميكرون السبب في زيادة الحالات بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب الاقليمى لشرق المتوسط، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، حول مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط والمتحورات الجديدة المنتشرة فى بعض بلدان العالم، اليوم الخميس.

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، ان هناك زيادة بنسبة 89% فى حالات كورونا فى الاسبوع الحالى عن الاسبوع الذى سبقه ، رغم انخفاض الوفيات، ومتحور اوميكرون هو سبب زيادة الحالات، و15 بلدا تعانى من حالات اوميكرون من 22 بلد باقليم شرق المتوسط ، مضيفا ، إنه فى ظل زيادة متحور اوميكرون ، ولابد أن نكون حذرين من زيادة الحالات ،ومن المتوقع أن تظهر بلدان أخرى عن متحور اوميكرون ، وقد دخلنا العالم الثالث من جائحة كورونا ، وعدم التلقيح وعدم اتباع الاجراءات الاحترازية كان سببا فى زيادة الحتالات والتحورات ،فان المتحورات ظهرت، ولابد ان نمد القطاع الطبى وبالصفوف الأمامية بالمعدات اللازمة، وزيادة تحسين الوضع بالمستشفيات، ومع تزايد اعداد الحالات لابد من توفير الاختبارات.

وقال، انه لوقف التحورات لابد ان نصل الى مستويات عالية من التطعيم، وعدم التساوى فى توزيع اللقاحات كان سبب فى ظهور التحورات، وهناك دول لم تصل الى تطعيم سكانها سوى بنسبة 10%، موضحا انه بالرغم من ظهور عدة متحورات إلا أن اللقاحات لازالت هى الاداة الفعالة ضد متحورات اوميكرون، وضد دخول المستشفيات، مؤكدا اننا لسنا ضد الجرعات المعززة، ولكن يجب ان توزع اللقاحات بشكل عادل، وإعطاء الجرعات المعززة لذوى المناعة الضعيفة، مضيفا ان الجائحة يمكن ان تنتهى هذا العام 2022، وان تكون مثل الانفلونزا الموسمية ولكن باتباع الاجراءات الاحترازية.

شارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط،والدكتورعبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.