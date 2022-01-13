شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتناول الفجل الأحمر فى فصل الشتاء.. أبرزها يحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء هو الوقت المناسب لتناول الفجل الأحمر لأنه غني بالفوائد الصحية، ويحتوي الفجل الأحمر على مستويات منخفضة من السعرات الحرارية، فهو ملىء بالفيتامينات B و C ويقدم فوائد صحية لا حصر لها لجسمك، بحسب موقع "هيلث شوت"، في هذا التقرير نتعرف على 5 فوائد لتناول الفجل الأحمر في فصل الشتاء.

5 فوائد لتناول الفجل الأحمر في فصل الشتاءيحمي من السعال والبرد

الشتاء يجلب معه مشاكل صحية مثل السعال والبرد والأنفلونزا، والفجل مفيد عندما يتعلق الأمر بالتخلص من المخاط ويمكن أن يساعد تناول الفجل في تخفيف التهاب الحلق، حيث يمكن أن يزيل البلغم من صدرك، كذلك يمكن أن تعمل بشكل جيد بالنسبة لك إذا كنت تعاني من مشكلة الجيوب الأنفية المتكررة، و يمكن أن تساعد خصائص إزالة المخاط في تنظيف الجيوب الأنفية.

يمكن للفجل الأحمر أن يعالج نزلات البرد والسعال لأنه يقاوم عوامل الاحتقان ويخلصنا من التهاب الحلق.

مفيد لصحة المعدة والكبد

نظرًا لقدرات الفجل الأحمر القوية في إزالة السموم، يمكن أن يخلص الكبد من السموم بسبب المحتوى العالي من الألياف فهو يمنع الإمساك وهو مفيد لصحة أمعائك.

كما يمكن لهذه الخضراوات طرد أجزاء الطعام الراكدة من القولون وتقليل مخاطر العديد من مشاكل صحة الجهاز الهضمي.

يمنع السرطان

الفجل يمكن أن يكون فعالًا في القضاء على أي خطر لتطور الخلايا السرطانية في جسمك، يحتوي على مركب يعرف باسم الجلوكوزينولات ، والذي يمنع نمو الخلايا السرطانية علاوة على ذلك ، من المعروف أنه يحفز موت الخلايا المبرمج ، وهو المسئول عن التسبب في موت الخلايا السرطانية.

فقدان الوزن

يساعد الفجل أيضًا في إشباع آلام الجوع، كما أنه لا يحتوي على نسبة دهون، وسعراته حرارية قليلة ، وخالي من الدهون ومنخفض الكربوهيدرات ويساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وحركات الأمعاء المنتظمة.

ينظم ضغط الدم

يساعد الفجل الأحمر في الحفاظ عليها، والفجل مليء بالبوتاسيوم، وقد أكدت العديد من الدراسات العلاقة بين تناول البوتاسيوم وانتظام ضغط الدم.

يتفاعل البوتاسيوم مع الأوعية الدموية ويفككها حتى يتلقى جسمك تدفق دم جيدا، يمكن أن يقلل تناول الفجل بانتظام من ارتفاع ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية في الجسم.



