شكرا لقرائتكم خبر عن دارسة: لقاحات الأنفلونزا والحصبة تقلل الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ظهور اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، والتي أثبتت فعاليتها في تقليل فرص الإصابة، وتقليل حدة الأعراض، ظهر عمل جديد للباحثين في طب وايل كورنيل وجامعة أكسفورد بإنجلترا، قال إن اللقاحات غير المرتبطة بفيروس كورونا لها تأثير ومنها لقاح الأنفلونزا والحصبة.

نشرت دراسة في جريدة "medicalxpress" أوضحت أن اللقاحات الأخرى مثل الأنفلونزا والحصبة لها خصائص في تعزيز وتقوية المناعة ويمكن أن تحمي المرضى من مسببات الأمراض المتعددة.

قبل أن تصبح اللقاحات الخاصة بكورونا متاحة، اقترح العديد من خبراء الصحة العامة وعلماء المناعة تحصين السكان المعرضين للخطر بلقاحات أخرى لتوفير درجة من الحماية.

وحول ذلك، قال الدكتور ناثانيال هوبيرت، الأستاذ في علوم صحة السكان في طب وايل كورنيل "نحن نعلم أن اللقاحات غير ذات الصلة لها تأثيرات غير متطابقة مع الوباء".

ووضع الباحثون نموذجًا للآثار المحتملة لتدخل لقاحات أخرى غير مخصصة لكورونا في أوقات مختلفة واستهداف مجموعات سكانية مختلفة، فاختار الباحثون لقاحات الحصبة والإنفلونزا والسل وبعض التحصينات الأخرى، ووجدوا أن لقاحًا غير ذي صلة يوفر حماية بنسبة 5 في المائة فقط من كورونا ، وتم تسليمه إلى جزء صغير فقط من السكان ، كان من شأنه أن يتسبب في انخفاض كبير في عدد الحالات واستخدام المستشفيات.

وأضاف الدكتور هوبرت: "من المدهش أننا وجدنا بعض النتائج الناشئة المثيرة للاهتمام حقًا مما وضعناه في هذا المزيج، بينما ترتبط شدة كورونا ارتباطًا وثيقًا بالعمر، وكان السيناريو التجريبي الذي وضع نموذجًا لتطعيم كل شخص فوق سن العشرين أكثر فاعلية من الاستراتيجيات التي تستهدف كبار السن فقط، وقد يكون السبب في ذلك هو أن الشباب يميلون إلى أن يكون لديهم المزيد من الاتصالات الاجتماعية عبر الفئات العمرية، مما يجعلهم أكثر عرضة لنشر الفيروس إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً ، كان توقيت التطعيمات مهمًا أيضًا ، حيث كان للتسليم خلال المرحلة المتزايدة من موجة العدوى التأثير الأكبر.

فتظهر دراسة القوة المحتملة لجميع اللقاحات في الحفاظ على نظام المناعة جاهزًا وصحيًا ، وتعزز حاجة الجميع للحفاظ على تاريخ التطعيمات محدثًا ، لا سيما أثناء الوباء.