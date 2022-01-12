شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة المعززة من اللقاح توفر حماية 90٪ ضد الأمراض الشديدة الناتجة عن أوميكرون لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKSHA) أن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا، توفر مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الشديدة من متغير أوميكرونلدى كبار السن.

نقلاً عن بيانات من أحدث دراسة وفقا لموقع "healthsite"، قالت وكالة الأمن الصحى، إن الحماية من الأمراض الشديدة من متغير أوميكرون لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فيما فوق لا تزال عند حوالي 90% بعد حوالي 3 أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح، ومع ذلك، مع تلقى جرعتين فقط من اللقاح، تنخفض الحماية من الأمراض الشديدة إلى حوالي 70% بعد 3 أشهر وإلى 50% بعد 6 أشهر.

وأضافت الوكالة أنه في حين أن الجرعة المعززة توفر حماية أطول ضد الأمراض الشديدة، فإن الحماية من العدوى الخفيفة تنخفض إلى حوالي 30% بنحو 3 أشهر.

ليست هناك حاجة لجرعة رابعة في الوقت الحالي

استنادًا إلى أحدث البيانات ، خلصت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) أيضًا إلى أنه لا توجد حاجة فورية لإدخال جرعة معززة ثانية أو حقنة رابعة، للفئات الأكثر ضعفًا (سكان دار الرعاية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا)، ومع ذلك ، قالت اللجنة إنها ستواصل مراجعة الحاجة إلى جرعات معززة أخرى مع تطور البيانات.

وقالت اللجنة في هذا الوقت الحالي، ينبغي إعطاء الأولوية لطرح الجرعات المنشطة الأولى لجميع الفئات العمرية.

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