شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من نوبات الصداع النصفي.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمكملات فيتامين (د) أن تقلل من عدد أيام نوبات الصداع التى تصيب مرضى الصداع النصفي تحديدًا كل شهر، وفقًا لمراجعة نُشرت في عدد من المجلة الأمريكية لطب الطوارئ .ووفقا لتقرير موقع (HealthDay) أجرى تشين هو، من مستشفى تشونجتشينج للطب الصيني التقليدي في الصين، وزملاؤه مراجعة منهجية للتجارب العشوائية المضبوطة لاستكشاف تأثير فيتامين د على مرضى الصداع النصفي، وتم تضمين البيانات لست تجارب مع 301 مريض.

وجد الباحثون أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من عدد أيام الإصابة بنوبات الصداع فى الشهر، ولكن أوضح المؤلفون: " يعتمد تحليلنا على 6 تجارب ذات شواهد فقط، وكلها تحتوي على عينات صغيرة نسبيًا من المرضى، لذا نحتاج إلى مزيد من التجارب العشوائية ذات الشواهد مع [عينات] من المرضى الكبار لتأكيد هذه النتائج".

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أشعة الشمس هي المصدر الرئيسى لفيتامين د.

وتشمل مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين د: