8 أعراض تدل على الإصابة بالذبحة الصدرية الكاذبة.. فما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 48 دقيقة

توصف الذبحة الصدرية أو ما تمسى بالخُناق الصدري، بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في صدرك. يقول بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض الذبحة الصدرية أنها تبدو كملزمة تعتصر صدورهم أو وزن ثقيل ملقى عليها. وقد تكون الذبحة الصدرية ألمًا جديدًا عليك ويلزم فحصه بواسطة طبيب، أو قد يكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

وبحسب موقع “ويب طب” المتخصص بالشؤون الطبية، فإن الذبحة الصدرية الكاذبة تنتج بسبب اعتلال قرصي (Discopathy) في الفقرات العنقية فتسبب ضغطًا على جذور الأعصاب.

وقد تتشابه أعراض الذبحة الصدرية الحقيقة والكاذبة وقد يصعب على المريض التفريق بينهما؛ لذا من المهم معرفة أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة بالتفصيل وكيفية التمييز بينها وبين الحقيقة.

من أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة ما يأتي:

ألم حاد في الصدر.

الام أو تصلب في الرقبة.

ألم في الكتف أو الذراع.

ضعف في عضلات الأطراف العلوية.

صداع في الجزء الخلفي من الرأس.

القلق والتوتر.

ضيق في التنفس وخفقان في القلب.

دوخة.

هناك مجموعة من الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب، ومن هذه الأعراض ما يأتي:

ألم ضاغط على منتصف الصدر مصحوبًا بضيق النفس والتعرق، فقد يكون دليلًا على الجلطة القلبية.

ألم حاد ومفاجئ يوصف على أنه يشبه التمزيق وينتشر في منتصف الظهر، حيث أنه يكون بسبب تمزق الشريان الأبهري.

ألم حاد في جانب الصدر قد يكون مصحوبًا بصدمة دموية تتمثل بانخفاض ضغط الدم وارتفاع نبضات القلب، وتكون هذه الحالة بسبب الاسترواح الصدري الضاغط (Tension pneumothorax).

ألم صدي جانبي حاد قد يكون مصحوبًا بالسعال الدموي أو الإغماء والصدمة الدموية، وتكون هذه الحالة بسبب الجلطة الرئوية الشديدة (Massive pulmonary embolism).

تشخيص الذبحة الصدرية الكاذبة

لا يمكن للشخص المصاب بألم في الصدر معرفة سبب لألم، لذا قد يحتاج المريض لإجراء بعض الفحوصات ومنها ما يأتي:

التاريخ المرضي وإجراء الفحص السريري: لمعرفة التشخيصات التفريقية المحتملة للحالة.

فحص تعداد الدم لكامل: يستخدم عادة في حالة الاتهاب الرئوي إذ يكون هناك ارتفاع في تعداد كريات الدم البيضاء.

مخطط كهربية القلب: عادة يقوم الطبيب بعمل هذا الفحص لاسثناء الذبحة الصدرية.

فحوصات إنزيمات القلب: قد يحتاج الطبيب لفحص إنزيمات القلب، مثل: التروبونين (Troponin) لاستثناء الذبحة الصدرية كسبب لألم الصدر.

فحص دي ديمر (D-dimer): يتم استخدامه لاستثناء الجلطات الرئوية كسبب لالام الصدر، فإذا كانت النتيجة سلبية فهذا يقلل احتمالية إصابة المريض بالجلطات الرئوية.

الأشعة السينية الصدر: يمكن أن تؤكد الأشعة السينية للصدر وجود اضطرابات في الجهاز التنفسي، مثل: استرواح الصدر (Pneumothorax) أو الانصباب الجنبي (Pleural effusion) أو الالتهاب الرئوي (Pneumonia)، لكنها عادة ما تكون طبيعية في حالة الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية.

تخطيط صدى القلب: يستخدم عادة لاستثناء مجموعة من الأمراض التي تسبب ألم في الصدر مثل الانصباب التاموري وغيره.

التنظير العلوي: يستخدم عادة إذا شك الطبيب بالقرحة المعوية أو التهاب المريء.

التصوير بالرنين المغناطيسي: وذلك لفحص الفقرات العنقية ومعرفة وجود اعتلال قرصي في هذه الفقرات.