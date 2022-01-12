بيروت - نادين محمد -

مشروب سحري يمكن تحضيره من مطبخك لالتهابات الحلق المستمرة والتي قد يكون من الصعب التخلص منها ومع ذلك، قد يكون شرب السوائل هو كل ما تحتاجينه لتخفيف الشعور بالحكة والألم.

يعد التهاب الحلق شائعاً، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا. لذلك، من المهم إيجاد طرق لتهدئة حلقك في المنزل مع تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لمحاربة العدوى.

في ما يلي بعض أفضل المشروبات لتسكين احتقان الحلق:

1.مشروب سحري لالتهاب الحلق بالماء الدافئ مع الليمون والعسل



يمكن لأي مشروب دافئ أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق. الماء الساخن بمفرده مهدئ، ويمكن أن يساعد في توفير الراحة من التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف.

قد يكون شرب ماء الليمون الدافئ مفيداً بشكل خاص عندما يكون لديك التهاب في الحلق؛ حيث يمكن أن يضيف جرعة صغيرة إضافية من فيتامين سي أن يعزز نظام المناعة لديك، وقد يساعدك في التغلب على نزلات البرد.

يؤدي إضافة العسل إلى ماء الليمون أيضاً إلى علاج التهاب الحلق والسعال؛ لأنه يساعد في تسريع شفاء التهاب الحلق بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.

2.مشروب سحري لالتهاب الحلق بشاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل أيضاً في تهدئة التهاب الحلق. أشارت دراسة أجريت عام 2013 إلى أن مستخلص الماء الساخن من الزنجبيل الطازج قد يساعد في حمايتك من الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس شديد العدوى يصيب الأطفال الصغار، فإن تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يريحك من التهاب الحلق على الفور.

فالزنجبيل عشب رائع للرشح والسعال والاحتقان، إذا كنت تعانين من الحساسية وسيلان الأنف بشكل متكرر فإن الزنجبيل هو المشروب الفعال لمن يعانون من آلام مستمرة في الرأس والتهاب الحلق.

3.مشروب سحري لالتهاب الحلق بشاي البابونج

يمكن أن يقلل شاي البابونج من التهاب الحلق، بالإضافة إلى ذلك، يعزز شاي البابونج الاسترخاء ويساعدك على النوم لأنه خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، مما يساعد في تعزيز النوم والاسترخاء في الدماغ، ويعزز أيضاً جهاز المناعة لديك ويساعدك على التعافي بشكل أفضل من المرض. قد يكون الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو التهابات أخرى.

4. شاي النعناع مشروب سحري لالتهاب الحلق

شاي النعناع هو مشروب دافئ آخر غالباً ما يلجأ إليه الناس عند محاولة تخفيف أعراض التهاب الحلق. وذلك لاحتوائه على النعناع الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل التورم وتهدئة التهاب الحلق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استنشاق البخار من شاي النعناع يمكن أن يعالج الأعراض الأخرى مثل احتقان الأنف يمنحك هذا الشعور بأنه يمكنك التنفس بشكل أفضل.

5.الحساء الدافئ

حساء الدجاج علاج منزلي للأمراض الشائعة ويقدم العديد من الفوائد نفسها مثل الشاي الساخن أو ماء الليمون الدافئ.

في الواقع، يمكن أن يكون أي نوع من الحساء الدافئ خاصةً الذي يحتوي على بروتين أو خضروات صحية، فهو طريقة رائعة لتهدئة التهاب الحلق والحصول على بعض العناصر الغذائية الأساسية عندما تشعر بالمرض وعدم الرغبة في تناول الطعام.

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