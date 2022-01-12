كيف أزيد وزني بطريقة صحية؟

بيروت - نادين محمد -

بالرغم من أن السمنة المفرطة باتت آفة العصر ويعاني منها الكثير نساء ورجالاً وحتى أطفالاً من حول العالم، نتيجة عوامل عدة، أولها التغيير في أسلوب الحياة والجنوح نحو النمط السريع في طريقة العيش وما يترتب عنه من تغيير في نوعية الطعام المتناولة، كالوجبات السريعة وغير ذلك، إلا أنه يقابل السمنة المفرطة مشكلة أخرى لا تقل خطورة، وهي النحافة.

غالبية حالات النحافة تستدعي إشرافاً طبياً للتخلص منها بطرق صحية وسليمة، إذ إن بعض الأجسام لا تستجيب لاكتساب الوزن، خاصة إذا كانت النحافة ناتجة عن مرض معين، سواء كان جسدياً أو نفسياً، غير أن معظم العلاجات تستوجب اتباع نظام غذائي صحي، أقرب إلى أسلوب حياة ترافقه بعض التمارين الرياضية لزيادة الكتلة العضلية وعدم السماح للدهون بالتراكم في الجسم.

زيادة عدد الوجبات



لاكتساب الوزن بطرق صحية، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بزيادة عدد الوجبات المتناولة خلال اليوم، فبدلاً من أن تكون ثلاثة، فلتكن 5 بحصص صغيرة أو متوسطة، تجنباً لأي شعور بالجوع، لذا ينصح بتناول الطعام كل 3 إلى 4 ساعات.

قياس الوزن



الاكتفاء بقياس الوزن مرة واحدة فقط في الأسبوع، لأن مراقبة الوزن بشكل متكرر تسبب شعوراً بالإحباط، وهذا من الأمور غير المرغوب بها على الإطلاق، سواء عند اكتساب أو فقدان الوزن.



الأطعمة الصحية



يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية لزيادة الوزن وتجنب تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة، السكريات، كالشوكولا، الكعك، المشروبات المحلاة، لأنها تضاعف من كمية الدهون في الجسم بدلاً من العضلات، كما تزيد من خطر ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم.

سعرات حرارية أكثر



هذا لا يعني التهام أي نوع من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بل يمكن انتقاء الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة، كزيت الزيتون، زيت الكانولا، المكسرات، الحبوب، زبدة الفول السوداني، الأفوكادو... كما ينصح بإضافة الكربوهيدرات والبروتينات الصحية، مثل العسل، المربى، الفاكهة المجففة، جنين القمح....



المشروبات



فبدلاً من احتساء القهوة، الشاي، أو المشروبات الغازية، فليتم تناول العصائر، الحليب، فهو من أهم الأغذية التي تساعد على بناء عضلات الجسم، إذ يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات، الدهون والكالسيوم، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة للجسم. إلى ذلك يمكن تناول مشروبات الكوكتيل والسموثي، مثل كوكتيل الشوكولا مع الموز، المكسرات والحليب، أو كوكتيل التوت مع الفانيليا والزبادي...

الماء



لزيادة الوزن بشكل صحي، يجب تجنب شرب الماء قبل الماء أو العصائر، منعاً للشعور بالامتلاء، وبالتالي عدم تناول كميات كافية من الطعام، يفضل تناول الماء أو العصائر بعد الوجبات بعد ¼ ساعة.

النوم



الحصول على قسط كافٍ من النوم مفيد جداً لنمة العضلات.

التدخين



لزيادة الوزن ينصح بالإقلاع عن التدخين، لأنه يعمل على تقليص الأوعية الدموية، ما يسبب إيقافاً مؤقتاً للمعدة وإنخفاضاً في معدل الشهية، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة.

إلى ذلك هذه قائمة ببعض أنواع الأطعمة الصحية التي تساعد على زيادة الوزن:

أطعمة صحية لزيادة الوزن

الحليب

يفضل اختيار الحليب الكامل الدسم لزيادة الوزن، فهو غني بالدهون الصحية وكميات كبيرة من الفيتامينات.

الأجبان

كذلك الأجبان العالية الدسم تساعد على اكتساب الوزن بشكل صحي، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كمية جيدة من البروتين.

البيض

تناول 3 إلى 4 بيضات كاملة في اليوم يساعد في زيادة الوزن بشكل صحي، فالبيض يحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول الجيد، وعلى نسب عالية من الفيتامينات، كفيتامين A،D و E .

الزبدة

غنية بالدهون، تفضي إلى زيادة الوزن، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناولها تجنباً لأي مشال صحية محتملة قد تتسبب بها.

زبدة الفول السوداني

غنية بالبروتين، كما أن ملعقة واحدة منها تحتوي على 200 سعرة حرارية.

الروبيان

يحتوي الروبيان على الدهون الصحية والأحماض المفيدة للصحة، هذا إضافة إلى نسب عالية من السعرات الحرارية.

السلمون

السلمون غني بالبروتين والأملاح المعدنية. ينصح بتناوله مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لزيادة الوزن بشكل صحي، فهو أيضاً يعزز جهاز المناعة، يحمي القلب والأوعية الدموية.

صدور الدجاج

يعرف عن صدور الدجاج أنها من الأطعمة المفضلة للحميات الغذائية، لأنها لا تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون، لكنها بالمقابل تعتبر خياراً صحياً لاكتساب الوزن دون الحصول على دهون، لأن قطعة متوسطة الحجم من صدور الدجاج تحتوي على 100 سعرة حرارية.

الفواكه المجففة

هي خيار جيد ومفيد لزيادة الوزن، لأنه بتجفيف الثمار، تحتفظ الفواكه بسعراتها الحرارية ، مثل المشمش والتين المجفف، الزبيب... يمكن تناولها كوجبات خفيفة غنية ومشبعة بين الوجبات.

الموز

عادة ما ينهى عن تناول الموز في الحميات الغذائية، ولكن لزيادة الوزن، عليكِ بالموز، فهو مصدر جيد للحصول على الطاقة وزيادة الوزن، غني بالبوتاسيوم، الكربوهيدرات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنه ذو سعرات حرارية عالية، إذ أن كل موزة متوسطة الحجم تحتوي على 100 سعرة حرارية.

الفواكه الاستوائية

أنواعها غنية بالسكر وتحتوي في الوقت نفسه الكثير من المعادن، الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها غذاء صحياً لاكتساب الوزن بطريقة صحية.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على المعادن، خاصة البوتاسيوم وعلى فيتامين E و B9 الذي يعرف بحمض الفوليك Folic Acid، كما أن حبة واحدة منه تحتوي على نحو 140 سعرة حرارية.



خبز الحبوب الكاملة

ينصح بتناول خبز الحبوب الكاملة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والمواد المغذية، خلافاً للخبز الأبيض الذي يعتبر غير صحي.

خبز الذرة

خبز الذرة صحي وجيد لزيادة الوزن، إذ إن كل 100 غرام منه تحتوي على 300 سعرة حرارية.

خبز البيغل

هو نوع من المعجنات يشبه الخبز، يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة وعلى سعرات حرارية عالية.

البطاطس

من الأطعمة الصحية لزيادة الوزن لاحتوائها على كمية وفيرة من الكربوهيدرات، الألياف وفيتامين C .

الأرز البني

الأرز البني مصدر غني بالكربوهيدرات، يمد الجسم بالألياف الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب، الهضم ومستويات الكوليسترول بالدم.

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