شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد لزيت الزيتون لصحتك.. أبرزها التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف زيت الزيتون على نطاق واسع بكونه أحد أكثر الزيوت الصحية، ولذا يتم إستهلاكه بشكل واسع، وأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث والخبراء أنه يحتوي على قدر كبير من الفوائد الصحية، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية .

وحسب ما ذكره موقع cedarvalleyselections فإن الفوائد الصحية لزيت الزيتون هى:

1: يمنع السكتات الدماغية:

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون في تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدمجون زيت الزيتون في طعامهم يمكن أن يقل لديهم بنسبة تصل إلى 41٪ فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

2: يساعد في الحفاظ على وزن صحي وزيادة مضادات الأكسدة:

على الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية. وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك العالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الواقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن وزيادة عدد مضادات الأكسدة ، خاصة عندما يتم دمجه مع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

3: قد يساعد في الصحة المعرفية:

لقد وجد أن زيت الزيتون يمكن أن يكون له تأثير على التدهور المعرفي المرتبط بأمراض مثل الزهايمر.

4: يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي:

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي معطل يسبب الكثير من الالتهاب والتورم والألم حول المفاصل وأعضاء الجسم، وجد أن زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أنه يساعد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي جنبًا إلى جنب مع مكملات زيت السمك.

5: الالتهابات وتسكين الآلام:

يحتوي زيت الزيتون على شيء يسمى الأوليوكانثال الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات التي توجد عادة في الأدوية مثل الإيبوبروفين ، ولكن دون أي آثار جانبية لها، وجد أيضًا أنه مثل الإيبوبروفين ، يمكن أن يساعد زيت الزيتون في تخفيف الآلام.

6: صحة القلب والأوعية الدموية:

أظهرت إحدى الدراسات أن زيت الزيتون يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في علاج تصلب الشرايين ، هناك أيضًا معدل وفيات أقل بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان الأوروبية المتوسطية مقارنة بالدول الغربية ، مما يشير إلى أن زيت الزيتون يلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب والأوعية الدموية لأن زيت الزيتون جزء كبير من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

7: زيت الزيتون يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الكولسترول:

يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول الصحي عن طريق تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

8: تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في الواقع في قتل الخلايا السرطانية ، وكذلك منع السرطان من خلال مضادات الأكسدة الغنية بزيت الزيتون.

9: علاج وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

أظهرت دراسة أنه في البالغين الأصحاء أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأظهر استهلاك زيت الزيتون اليومي علامات تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البالغين الذين يعانون بالفعل من المرض.