شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عدم تنظيف أسنانك قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديد عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان أمر أساسي لتقليل مخاطر الإصابة به، وقد وجدت دراسة أن عدم الاهتمام بممارسة النظافة العامة قد يعرضك لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 52 % بمرور الوقت، وليس من الواضح دائمًا سبب انقسام الخلايا السرطانية وتكاثرها في الجسم، ومع ذلك، فإن الأدلة المتزايدة تربط بين قرارات نمط الحياة السيئة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وبعضها معروف، كالتدخين وتناول اللحوم المصنعة، كما أن عدم الاهتمام بنظافة الفم أحد الأشياء تسبب ارتفاع فرص الإصابة بالسرطان.

وفقا لتقرير موقع " أكسبريس"، تم ربط اكتشاف العلاقة بين أمراض اللثة وخطر الإصابة بسرطانين أعلى بشكل ملحوظ.

أمراض اللثة هي حالة شائعة جدًا حيث تتورم اللثة أو تتألم أو تلتهب، ويمكن أن يكون سبب أمراض اللثة عدد من العوامل ، ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تراكم البلاك على أسنانك نتيجة قلة تنظيف الأسنان بالفرشاة.

تشير الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد ، والتي تم تلخيصها في رسالة من مجلة Gut ، إلى أن الميكروبات التي تتخيم بين أسنانك ولثتك قد تؤثر على خطر الإصابة بسرطان المعدة والمريء.

حلل علماء جامعة هارفارد البيانات الصحية من دراستين كبيرتين ضمتا ما يقرب من 150 ألف رجل وامرأة.

في ما يصل إلى 28 عامًا من المتابعة ، كان الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة (اللثة) أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنسبة 43 % وأكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة (المعدة) بنسبة 52 % مقارنة بالأشخاص الذين كانت لثتهم أكثر صحة.

كان الخطر أعلى لدى أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة الشديدة بما يكفي للتسبب في فقدان الأسنان.

هذه الدراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت أن أمراض اللثة تسبب السرطان ، ولكن قد يعني ذلك أن الأطباء في يوم من الأيام سيضعون نظرة على صحة اللثة عند تقييم المخاطر الإجمالية.

من السهل الوقاية من أمراض اللثة

توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا ، واستخدام الخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا ، وإجراء فحص الأسنان وتنظيفها بانتظام، بالإضافة إلى سوء نظافة الفم ، يمكن لعدد من الأشياء أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في اللثة.

وتشمل هذه:

التدخين

عمرك - تصبح أمراض اللثة أكثر شيوعًا مع تقدمك في السن

داء السكري - حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير

الحمل - التغيرات الهرمونية يمكن أن تجعل اللثة أكثر عرضة للبلاك

ضعف جهاز المناعة - على سبيل المثال ، بسبب حالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو بعض العلاجات ، مثل العلاج الكيميائي

سوء التغذية - حالة تحدث عندما لا يحتوي النظام الغذائي للشخص على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية

ضغط عصبى .

ما هي أعراض مرض اللثة؟

مرض اللثة ليس مؤلمًا دائمًا وقد لا تكون على دراية بأنك مصاب به.

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن تشمل الأعراض الأولية لأمراض اللثة: