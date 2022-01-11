شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالصحة العالمية: لا يمكننا التنبؤ بأن يصبح كورونا فيروسا متوطنا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة كاثرين سمولوود، مسئولة الطوارئ ومديرة حوادث كورونا في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن كورونا لن يصبح وبائيًا متوطنا قريبا، لأن الفيروس لا يزال ينتشر بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ويتطور باستمرار.

وقالت الدكتورة كاثرين سمولوود، فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا عندما يكون المرض متوطنا، فإنه يستمر في الانتشار بين السكان ولكنه ينتشر عند مستويات مقبولة يمكن السيطرة عليه، حيث أبلغ العالم عن 9.5 مليون حالة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وتم الإبلاغ عن 1.4 مليون حالة في الولايات المتحدة أمس وحده، مع تفشي المرض بسبب متغير أوميكرون Omicron.

وأضافت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن متوطنا "مصطلح وبائي يشير إلى حالة يتم فيها السيطرة على مرض معدٍ عند مستوى يعتبره السكان مقبولاً".

وأضافت صحيفة ديلى ميل أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية إلا أن شراكات الأدوية للاستمرار في الحفاظ على اللقاحات المنتظمة.

وأضافت الدكتورة كاثرين سمولوود أن كورونا "لا يزال بعيدًا" عن التوطن، في مؤتمر صحفي افتراضي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأوضحت سمولوود: "ما نراه في الوقت الحالي في عام 2022 لا يقترب من هذا الوضع المتوطن.. لا يزال لدينا قدر كبير من عدم اليقين، ولا يزال لدينا فيروس يتطور بسرعة كبيرة ويفرض تحديات جديدة تمامًا"، وقالت: "لذلك نحن بالتأكيد لسنا على وشك أن نسميها مستوطنة".

ويبدو أن اوميكرون Omicron ظهر من العدم، مما دفع إلى الاقتراحات بأنه قد يكون ناتجًا عن عدوى طويلة في شخص يعاني من نقص المناعة، أو حتى من مضيف حيواني. ودفع هذا البديل حالات كورونا إلى مستويات قياسية في كل من الولايات المتحدة والعالم.

وأبلغ العالم عن 9.5 مليون حالة جديدة في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية - بزيادة قدرها 71% عن الأسبوع السابق- ومع ذلك تعتقد منظمة الصحة العالمية أن هذا الرقم أقل من الواقع ، بسبب تأخر نتائج الاختبار خلال عطلة رأس السنة الجديدة.