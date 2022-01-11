شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مفاهيم خاطئة عن مرض السكرى.. لا تصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض الشائعة التي ينتشر عنها العديد من المفاهيم الخاطئة، ونتعرف في هذا التقرير على أبرز الخرافات عن مرض السكرى من النوع الثاني وتصحيحها، ويمكن التعايش مع مرض السكرى من خلال تنظيم نسبة السكر في الدم بتغيير نمط الحياة من خلال اتباع نظام غذائي صحى، وفقاً لموقع "دايلي إكسبريس".

5 مفاهيم خاطئة عن مرض السكرى لا تصدقهاالخرافة الأولى: مرض السكري من النوع الثانى يزداد سوءًا بمرور الوقت ولا يوجد ما يمكنك فعله لإيقافه

الحقيقة: مع التغييرات الغذائية، لا يمكنك فقط إيقاف الحالة في مساراتها، ولكن من خلال إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي، يمكنك ضبط معدل السكر في الدم.

الخرافة الثانية: أنت مصاب بداء السكري من النوع الثانى لأنك كسول وتأكل كثيرًا

الحقيقة: يشعر الكثير من الناس بالخجل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لكن هذا ليس خطأك لم يتخذ الناس قرارًا واعيًا بأن يصبحوا أقل صحة. في غضون 20 عامًا فقط، تضاعف معدل هذا المرض ثلاث مرات على مستوى العالم.

لقد حلت الوجبات السريعة محل المنتجات الطازجة الحقيقية، كما أدى التسويق على المستوى الصناعي لصناعة المواد الغذائية إلى تحويلنا نحو نظام غذائي عالي السعرات الحرارية وغني بالكربوهيدرات.

جنبًا إلى جنب مع أنماط الحياة المستقرة ، أدى ذلك إلى آثار ضارة على عملية التمثيل الغذائي والصحة العامة.

الخرافة الثالثة: الدهون المشبعة ضارة

الحقيقة: الدهون المشبعة لم تعد هي العدو الدهون ضرورية في نظامك الغذائي تتم معالجة منتجات الألبان بشكل طفيف ، وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وغنية بالبروتينات والدهون الصحية. من الأفضل أكل الجبن بدلاً من البسكويت.

الخرافة الرابعة: الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول هم فقط من يحتاجون إلى فحص مستويات السكر في الدم لديهم

حقيقة: فحص مستويات السكر - حتى بضع مرات فقط كل أسبوع - لا يقدر بثمن لأي شخص مصاب بداء السكري من النوع الثانى.

إنها الطريقة الوحيدة للتحقق من تأثير الطعام على مستويات الجلوكوز في الدم وتتبع تقدمك نحو عكس داء السكري من النوع 2.

الخرافة السادسة: أنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة

الحقيقة: التمرين مفيد لقلبك وعضلاتك وعقلك لكنها ليست جيدة لفقدان الوزن أو السيطرة على مرض السكري.

تزيد بعض أنواع التمارين من مستويات الجلوكوز في الدم ، وقد تكون التمارين المكثفة خطيرة لكن يجب على الجميع المشي أكثر والجلوس أقل.