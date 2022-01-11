شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم للتخلص من دهون البطن.. قلل الكربوهيدرات وتناول الدهون الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من صعوبة التخلص من جميع أنواع الدهون فى الجسم، إلا أنه قد لوحظ أن الدهون الموجودة حول منطقة البطن هى النوع الأصعب وعنيدة بشكل واضح، تُعرف أيضًا باسم الدهون الحشوية، وهي تلتف حول أعضاء البطن وبعد فترة زمنية معينة يمكن أن تشكل تهديدًا على صحة الجسم، ويعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم ويمكن أن تسبب الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروري التخلص منها وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

التمرين والنظام الغذائي

يعد اتباع نظام تمرين صارم أحد الحلول البناءة والأكثر فعالية على نطاق واسع لفقدان الوزن، ولكن من المهم ملاحظة أن الطقس البارد مع وجود الوباء يجعلان من الصعب على الشخص الخروج لممارسة الرياضة للتخلص من كل تلك السعرات الحرارية، بجانب ضيق الوقت الذي يجعل الأمر أكثر صعوبة، مما يجعل التمرين يبدو وكأنه مهمة شاقة، في مثل هذه الظروف يصبح النظام الغذائي هو الشيء الوحيد الذي يمكن التحكم به من أجل إنقاص الوزن.

النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات

اتباع نظام غذائي يتكون من القليل من الكربوهيدرات، ويحتوي على المزيد من الدهون المشبعة الأحادية الصحية والدهون المتعددة المشبعة الموجودة في المواد الغذائية مثل المكسرات والأسماك والأفوكادو والزيتون، هي خطوة صحية لتحقيق وزن صحي، لقد وجد على نطاق واسع من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الدهون هم أكثر عرضة لفقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

لماذا اتباع نظام غذائي عالي الدهون

يمكن أن يشمل النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الحبوب التي تعد مصدرًا سريعًا للطاقة للجسم، ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين الذي يسمح للسعرات الحرارية الزائدة بدخول الخلايا الدهنية والتي يتم تخزينها على شكل دهون، ونفس الشىء ينطبق على الكربوهيدرات المصنعة وهذا يعني أن أفضل طريقة لخفض الوزن هي التركيز على التخلص من الكربوهيدرات المصنعة وليس السعرات الحرارية.

نموذج الكربوهيدرات - الأنسولين

يشير نموذج الكربوهيدرات - الأنسولين إلى أن تقليل الكربوهيدرات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات إنفاق الطاقة مع الحفاظ على فقدان الوزن، تؤدي آثار هذا الإجراء الأيضي إلى علاجات ناجحة للسمنة خاصة بين الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من إفراز الأنسولين، لذلك، فإن التحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ولكنه غني بالدهون يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة باتباع نظام غذائي منخفض الدهون ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مما يؤدي إلى إنتاج الأنسولين المفرط الذي يخزن المزيد من الجلوكوز في الجسم وتقليل قدرة الجسم على حرق الدهون.



التمرين مع تناول أطعمة صحية

نظام غذائى للتخلص من دهون البطن