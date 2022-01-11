شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمين طفلك من أمراض الشتاء؟ طبيبة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء تزداد الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية لدى الأطفال والكبار، ولكن ضعف مناعة الأطفال تجعلهم أكثر عرضة للمرض، لذا نقدم مجموعة من النصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء.

قالت الدكتورة رشا محمود حسنين باحثة طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث إن أغلب هذه الأمراض تحدث نتيجة لعدوى فيروسية ولا تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية، ولذلك فإن الوقاية من هذه الأمراض هى أولى خطوات العلاج السليم.

وقدمت دكتورة رشا بعض النصائح البسيطة التي تقي بشكل كبير من هذه الأمراض، منها الحرص على تقديم الطعام الصحي الغني بالفاكهة والخضراوات و كذلك شرب القدر الكافي من الماء خلال اليوم، ولاسيما الاهتمام بالرضاعة الطبيعية للأطفال دون سن العامين، لما تحتويه من الأجسام المضادة التي تقى الرضع من هذه الأمراض.

وشددت على أهمية الاهتمام بتهوية المنازل و الفصول للحد من انتشار هذه الأمراض بسهولة بين الأطفال، ويجب علينا ايضا تجنب تعرض الأطفال مرضى الحساسية الصدرية للمدخنين والأتربة .

وأكدت على أهمية الحرص على ممارسة الرياضة فهي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي للأطفال بشكل كبير، مضيفة من الضروري تعليم الأطفال الطريقة السليمة لغسل الأيدي باستمرار خلال اليوم وخاصة بعد العطس والسعال وقبل تناول الطعام، وكذلك تعليم الأطفال الإتيكيت الخاص بالعطس والسعال و هو أن نقوم باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها فورا وفي حال عدم توفر المناديل نقوم باستخدام الكوع او الساعد في العطس.

ونصحت الدكتورة رشا محمود حسنين بالحرص على تلقي التطعيمات الاجبارية وكذلك تطعيم الأنفلونزا الموسمية أول فصل الشتاء من كل عام، حيث إنه يساعد بشكل كبير على تقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.